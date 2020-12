Ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ βοήθησε τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ να επιστρέψει στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 30 χρόνια, τη στιγμή που ο κόουτς της Μπάγερν Μονάχου ανέλαβε ένα σύνολο που... δεν ήξερε που πήγαινε και μέχρι το τέλος της σεζόν 2019-2020 πήρε πέντε τίτλους!

Πολλοί, συμπεριλαμβανομένου και του Kloppo απόρησαν με το αποτέλεσμα, όμως, υπάρχει εξήγηση...

Ναι μεν στο κομμάτι των scoring points οι δύο προπονητές ήταν ισόβαθμοι με 24, ωστόσο, οι περισσότεροι ψήφοι υπέρ του Γερμανού από τους προπονητές των εθνικών ομάδων, του χάρισαν το βραβείο.

Ο Κλοπ είχε περισσότερες ψήφους σε επίπεδο προπονητών και αρχηγών ομάδων, ενώ ο Φλικ είχε την υπεροχή στις ψήφους από τα Media...

The Best FIFA Men's Coach ranking.

Hansi Flick and Jürgen Klopp were tied in points but Klopp was declared winner on the basis of the votes by the national team coaches pic.twitter.com/Z5nJiukxaF

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 17, 2020