Τελικά ο Ζαν Πιερ Τοντιμπό δεν πρόκειται να παίξει ξανά στη Μπαρτσελόνα. Τον αγόρασαν το 2019, αλλά οι Καταλανοί κατάλαβαν γρήγορα ότι δεν τους κάνει. Αρχικός δανεισμός στη Σάλκε και τώρα στη Μπενφίκα. Μόνο που η μετακόμιση του Γάλλου σέντερ μπακ στη Λισσαβώνα θα είναι αρχικά με διετή δανεισμό και στη συνέχεια με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς στα 20 εκατ. ευρώ.

LATEST NEWS! Agreement with Benfica for loan of @jctodibo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 5, 2020