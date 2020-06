Η νέα μπάλα των μεγάλων πρωταθλημάτων είναι για... πολλές «πτήσεις»! (pics)

«Καλεί τους ταχύτατους, τους ελεύθερους, τους ατρόμητους... Το ποδόσφαιρο επέστρεψε και υπάρχει μια νέα μπάλα που κατευθύνεται προς εσένα... Ετοιμάσου να παίξεις με αγάπη».

Αυτό είναι το σύνθημα με το οποίο η Nike έφερε στο φως της δημοσιότητας τη μπάλα που θα χρησιμοποιείται από τη νέα αγωνιστική περίοδο στα μεγάλα πρωταθλήματα, τιτλοφορείται flight ball και μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό για το σχέδιό της...

Calling the fast, the free, the fearless. Football is back, and there’s a brand new ball rolling in your direction. Get ready to #playwithlove pic.twitter.com/h1N1RGb2IG

— Nike Football (@nikefootball) June 29, 2020