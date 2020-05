Φερεντσβάρος: Ποδαρικό με εικονικούς φιλάθλους και συνθήματα στα μεγάφωνα! (vid)

Η Φερεντσβάρος μιμήθηκε την Γκλάντμπαχ ως προς τους χάρτινους φιλάθλους (έβαλε πέντε χιλιάδες στο γήπεδό της), αλλά πήγε την... υποστήριξη τους ένα βήμα παραπέρα, στον εντός έδρας αγώνα της με τη Ντέμπρετσεν, στην επανέναρξη του ουγγρικού πρωταθλήματος.

Έβαλε, λοιπόν, τις φωνές των φιλάθλων να ακούγονται από τα μεγάφωνα, ώστε οι παίκτες να νιώθουν ότι όντως παίζουν στην έδρα τους. Και, παρ' ότι η Ντέμπρετσεν του άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, Ντάνιελ Τόζερ, κατάφερε να προηγηθεί, η Φερεντσβάρος έκανε την ανατροπή και έφτασε στη νίκη με 2-1.

Χάρη σε αυτό το «τρίποντο», μάλιστα, εδραιώθηκε και άλλο στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ξεφεύγοντας με έξι βαθμούς από την δεύτερη Φέχερβαρ, η οποία όμως έχει αγώνα λιγότερο και σήμερα Σάββατο (23/5) πήρε 1-1 από την Μεζόκοβεσντ, στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το Κύπελλο.

If you're inexplicably not watching, here's a clip of the fake crowd noise from Ferencvaros - Debrecen pic.twitter.com/PnXAWHjsIv

— Tomasz Mortimer (@TomaszMortimer) May 23, 2020