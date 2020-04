Αρσάβιν: Φουλ αλκοόλ, γυναίκες και όλα όσα έχει ζήσει!

Εκρηξη που σε αφήνει μέτρα πίσω, κλειστή ντρίμπλα, αλλαγές κατεύθυνσης, δεξί που σκοτώνει. Κάπως έτσι ήταν στα καλύτερά του. Στο peak του, έφτασε με την Εθνικής Ρωσίας στα ημιτελικά του Euro 2008 και πήρε μεταγραφή 20+ εκατ. ευρώ για να παίξει στην Premier League με την Αρσεναλ. Στα χειρότερά του όμως ήταν εκτός εαυτού... Ο Αρσάβιν στην αυτοβιογραφία του «555 Questions and Answers about Women, Money, Politics and Soccer» αναφέρεται σε όλα, από το διπλό διαζύγιο της μητέρας του, μέχρι το... σοκ με το τραμ

«Περνούσα τον δρόμο όταν δύο τραμ έφταναν στον σταθμό, δεν είδα καν το αυτοκίνητο που με χτύπησε. Πέταξα δέκα μέτρα από το έδαφος, είναι θαύμα που ζω». Ομως ο θάνατος βρήκε τον πατέρα του, ο οποίος υπέστη καρδιακό επεισόδιο και 'έφυγε' σε ηλικία 40 ετών. «Ενιωσα κενό στην καρδιά μου. Φοβόμουν τόσο πολύ όταν τον έχασα. Δεν θα γινόμουν ποτέ παίκτης χωρίς εκείνον. Με έπεισε να διαλέξω το ποδόσφαιρο. Χρωστάω τα πάντα στη μητέρα και τον πατέρα μου».

Ο Ρώσος μιλά για το αλκοόλ, τις γυναίκες, τονίζοντας παράλληλα «Αν μπορούσα δε θα έδινα δίπλωμα σε γυναίκα». Μάλιστα, υποστηρίζει οτι το ντόπινγκ υπάρχει σε όλα τα αθλήματα. Ο Αρσάβιν δεν ξεχνά και την απειλή της γυναίκας του προς το μοντέλο Ολγα Σεμένοβα «Θα σου κόψω τα δάχτυλα» της είχε γράψει όταν έμαθε για το... φλερτ.