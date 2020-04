Ρονάλντο vs Mέσι: 10 top προπονητές απαντάνε στο δίλημμα (vid)

Είναι το ερώτημα που θα μας απασχολεί για μερικά χρόνια ακόμα. Οπότε καλό θα είναι να τους χαρούμε όσο μπορούμε ακόμα. Κριστιάνο Ρονάλντο ή Λιονέλ Μέσι; Λιονέλ Μέσι ή Κριστιάνο Ρονάλντο;

Μετά τους 9 παίκτες που έχουν παίξει και με τους δύο και έβγαλαν το δικό τους αποτέλεσμα ήρθε η ώρα να βάλουμε τους 10 προπονητές που έχουν πάρει θέση στο συγκεκριμένο δίλημμα. Και τι προπονητές ε;

Σερ Αλεξ Φέργκιουσον (Κριστιάνο Ρονάλντο)

Προφανώς και δεν αποτελεί έκπληξη. Ο Σερ Αλεξ ήταν αυτός που πήρε στην Γιουνάιτεντ τον Κριστιάνο και τον είχε παίκτη για έξι χρόνια. Ο ίδιος είχε αναφερθεί στις διαφορές των δύο το 2016.

«Ο Μέσι είναι ένας φανταστικός παίκτης, αλλά για μένα η διαφορά είναι η εξής. Ο Μέσι παίζει στη Μπαρτσελόνα. Αλλά ο Κριστιάνο θα μπορούσε να παίξει στην Στόκπορτ και να βάλει χατ-τρικ. Εχει τα πάντα. Μπορεί να σουτάρει και με τα δύο πόδια, είναι καλός στις κεφαλιές, είναι γενναίος σαν λιοντάρι».

Φάμπιο Καπέλο (Λιονέλ Μέσι)

Ο Καπέλο είχε κριτική διάθεση ούτως ή άλλως προς τον Κριστιάνο ειδικά από τη στιγμή που πήγε στην Γιουβέντους, έτσι στο δίλημμα απάντησε Μέσι.

«Είναι διαφορετικό να είσαι ιδιοφυΐα», είχε πει στην Μarca.

«Η διαφορά είναι τεράστια, ειδικά από την στιγμή που η ιδιοφυΐα κάνει πράγματα που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Ο Κριστιάνο είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά ο Μέσι είναι ιδιοφυΐα».

Ντιέγκο Σιμεόνε (Λιονέλ Μέσι, αν και μάλλον μπερδεμένος)

«Εάν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στον Μέσι και στον Κριστιάνο τότε πιθανότατα θα διάλεγα τον Μέσι», είχε πει στο Goal.com.

«Ναι είχα πει σ' ένα βίντεο τον Κριστιάνο (είχε διαρρεύσει ένα βίντεο από το WhatsApp) αλλά ήταν μια κουβέντα ανάμεσα σε μένα και τον Μπούργος (βοηθός του στην Ατλέτικο) στην οποία μιλάγαμε για ποδόσφαιρο όπως όλοι μιλάνε

Οταν μιλάγαμε για Μέσι και Κριστιάνο δεν ήταν για το ποιος ήταν ο καλύτερος στον κόσμο.

Εννοούσα πως εάν έχεις την ευκαιρία να υπογράψεις έναν από τους δύο για έναν απλό σύλλογο τότε μάλλον ο Κριστιάνο θα χώραγε καλύτερα.

Αλλά εάν βάλεις δίπλα στον Μέσι εξαιρετικούς παίκτες, τότε ο Μέσι είναι καλύτερος από τον Κριστιάνο»

Γιούργκεν Κλοπ (Λιονέλ Μέσι)

Ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ ήταν ξεκάθαρος.

«Εχω μόνο μια selfie στο κινητό μου. Με τον Λιονέλ Μέσι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν στο ίδιο δωμάτιο».

“I have one selfie on my smartphone. That’s with Messi. Cristiano was in the room, as well...” Jürgen Klopp’s special Q&A at the @LFCFoundation Gala dinner premieres tonight. 21:30 GMT on LFCTV & LFCTV GO: https://t.co/DAxFjfdrlB pic.twitter.com/6aKseUcsE9 — LFCTV (@LFCTV) December 22, 2018

Ζινεντίν Ζιντάν (Κριστιάνο Ρονάλντο)

Καμία έκπληξη. Μαζί πήραν τρία σερί Champions League κι έγραψαν ιστορία.

«Ο Κριστιάνο είναι ο καλύτερος. Ο Μέσι είναι ο μεγάλος αντίπαλος και αυτήν την αντιπαλότητα θέλουν να την βλέπουν όλοι.

Αλλά ο Κριστιάνο είναι απίστευτος. Δεν υπάρχουν λόγια για να τον περιγράψεις. Είναι πολύ καλύτερος από εμένα που είχα μια εξαιρετική καριέρα. Είναι ο καλύτερος όλων των εποχών».

Ζοσέ Μουρίνιο (κανέναν από τους δύο)

Το 2013 ο Μουρίνιο είχε πει πως ο Κριστιάνο ήταν ο καλύτερος. Τρία χρόνια μετά είχε βάλει τον Μέσι μέσα στους τρεις καλύτερους όλων των εποχών αλλά όχι τον Κριστιάνο. Αλλά μιλώντας στο BeIN Sports πέρσι ο Μουρίνιο έδωσε μια άλλη απάντηση.

«Νομίζω είναι άδικο και για τους δύο όταν κάποιος λέει αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον. Είναι απλά διαφορετικοί.

Είναι άδικο να τους συγκρίνεις. Θα πω μόνο πως όταν είχα τον Κριστιάνο μαζί μου, είμαι ένας τρομερά ευτυχισμένος άνθρωπος.

Και όταν έπρεπε να παίξω εναντίον του Μέσι και του Κριστιάνο έπρεπε να σκεφτώ αρκετά ώστε να βοηθήσω την ομάδα μου να νικήσει»

"When I had Ronaldo on my side I was a very happy man. But when I had to play against Messi I had to think a lot to try and help my team to have chances to succeed." Mourinho asked to settle the eternal debate.#beINMourinho #beINAFC #AsianCup2019 pic.twitter.com/LFrfipGL8G — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 17, 2019

Πεπ Γκουαρδιόλα (Λιονέλ Μέσι)

Ούτε εδώ έχουμε έκπληξη.

«Ο Μέσι είναι ο καλύτερος. Σίγουρα ο καλύτερος», είχε πει στο Espn το 2016. «Ξέρει πως να παίξει, πως να σκοράρει και πως να κάνει τους άλλους παίκτες να παίξουν. Είναι πάντα εκεί.

Με όλο τον σεβασμό στους άλλους παίκτες και πρώτα στον Κριστιάνο, νομίζω ο Μέσι είναι σε άλλο επίπεδο».

Γιοακίμ Λεβ (Λιονέλ Μέσι)

Ο νικητής του Μουντιάλ το 2014 με την Εθνική Γερμανίας αναφέρθηκε στην Bild στο μεγάλο δίλημμα.

«Θα πω Μέσι...

Ο Κριστιάνο είναι εκπληκτικός, τρομερός επαγγελματίας, μηχανή σκοραρίσματος για πολλά χρόνια αλλά ο Μέσι είναι ο πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής που έχω δει.

Είναι παίκτης της ομάδας. Δίνει 30 με 40 ασίστ κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία και ταυτόχρονα σκοράρει και 50 γκολ

Είναι ικανός ν αφήσει 8 ή 9 παίκτες πίσω του και τα γκολ του να τα θυμάσαι για πάντα»

Αρσέν Βενγκέρ (κανέναν από τους δύο)

Οταν ρωτήθηκε τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε είπε πως είναι δύσκολο να συγκριθούν αλλά και πως οι προπονητές μάλλον θα ήθελαν τον Μέσι.

«Θα έλεγα πως είναι τόσο καλοί που είναι δύσκολο να διαλέξεις.

Ο Μέσι είναι πιο αρτίστας. Είναι πιο δημιουργικός.

Ο Κριστιάνο είναι περισσότερο εκτελεστής. Καλύτερος στον αέρα και πιο αθλητικός»

Wenger tried to sign both Ronaldo & Messi for Arsenal! We only found this out because @SaucyyPepe wanted to #AskArsene which he thought was the best player! #beINWenger pic.twitter.com/sOeFewhvQc — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 9, 2019

Βιθέντε Ντελ Μπόσκε (Λιονέλ Μέσι)

Αν και πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ντελ Μπόσκε πήγε με Μέσι.

«Ο Μέσι παίζει σχεδόν πάντα καλά», είχε πει στην «Mundo Deportivo».

«Θα πω Μέσι λοιπόν. Βλέπω έναν πιο... γνήσιο ποδοσφαιριστή. Από τότε που ήταν στην γειτονιά του και έπαιζε με τους φίλους του στους δρόμους. Ωστόσο και ο Κριστιάνο είναι εκπληκτικός με τρομερή δύναμη και είναι φοβερός σκόρερ, αλλά θα μείνω με τον Μέσι».

Απολογισμός

Λιονέλ Μέσι 5

Κριστιάνο Ρονάλντο 2

Κανεις 2

Μπερδεμένος Σιμέονε που μάλλον καταλήγει σε Μέσι

Ωστόσο Βενγκέρ και Μουρίνιο το έθεσαν καλύτερα. Και οι δύο είναι εκπληκτικοί ποδοσφαιριστές και θα μείνουν στην ιστορία ως δύο από τους καλύτερους όλων των εποχών. Οπότε είμαστε τυχεροί που τους ζούμε...