Κοροναϊός: Κεκλεισμένων των θυρών και το Γερμανία-Ιταλία

Κλειστές πόρτες για τους θεατές και στο ματς της εθνικής Γερμανίας κόντρα στην Ιταλία, που έχει προγραμματιστεί σε τρεις εβδομάδες στην Νυρεμβέργη (31/3, 21:45).

Με ανακοίνωση της, η DFB ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών ως μέτρο πρόληψης για την μετάδοση του κοροναϊού, στη δεύτερη ανάλογη είδηση από πλευράς γερμανικού ποδοσφαίρου, μετά την ιστορική απόφαση για το Γκλάντμπαχ-Κολωνία, το πρώτο ματς διαχρονικά στην Bundesliga χωρίς θεατές.

As things stand, the friendly between Germany and Italy on 31st March in Nürnberg will take place behind closed doors. The city of Nürnberg informed the DFB today. #DieMannschaft #GERITA pic.twitter.com/FwMgORZiEZ

— Germany (@DFB_Team_EN) March 10, 2020