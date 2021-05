«Κράξιμο» στον Μπρούνο Φερνάντες γιατί έδωσε το πρώτο πέναλτι στην Βιγιαρεάλ (pic & vid)

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν τα κατάφερε κόντρα στην Βιγιαρεάλ του Έμερι κι έτσι έμεινε για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν δίχως κάποιο τίτλο! Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1) στην κανονική διάρκεια και στην παράταση κι έτσι ο νικητής αναδείχθηκε μέσω την διαδικασία των πέναλτι.

Λίγο πριν την διαδικασία, ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν ο νικητής του κέρματος κι ο Τρουπέν του έδωσε τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα εκτελέσει πρώτη η ομάδα του πέναλτι. Προς έκπληξη όλων - ακόμα και του ρέφερι - ο Πορτογάλος αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στον Ραούλ Αλμπιόλ και την ομάδα του να ξεκινήσει πρώτη.

Μία απόφαση που θα ήθελε σίγουρα, αν του δινόταν η δυνατότητα, να αλλάξει ο Μπρούνο Φερνάντες, καθώς η στατιστική λέει πως η ομάδα που ξεκινάει πρώτη στην διαδικασία των πέναλτι, κατά 60,5% στο τέλος κερδίζει και το τρόπαιο.

Statistically the team that goes first in a penalty shoutout wins 60.5% of the time... Bruno #Fernandes decided to go second. It was a master class in how to take penalties but should’ve gone first and put more pressure on #Villarreal #EuropaLeagueFinal #VILMUN #UELfinal #MUFC pic.twitter.com/wwLLNqCPHE

— Denis Vavasour (@DenisVavasour) May 26, 2021