Οκ, δεν περιμένεις από τον Ντε Χέα να σου σκοράρει. Αν το κάνει, καλώς το έκανε. Αν όχι, that's life, που λένε και στο χωριό μας...

Ομως, από τα 11 πέναλτι που του εκτέλεσαν θα περιμένεις να πιάσει έστω ένα. Εστω ένα! Στο twitter, λοιπόν, έγινε... χαμούλης, με τη φαντασία του κόσμου να οργιάζει.

Στα μηνύματα που ακολουθούν θα δείτε τον Ισπανό να εκτελεί υπό τους ήχους του soundtrack του Τιτανικού. Θα δείτε τον Μπρούνο Φερνάντες να δακρύζει επειδή τον βλέπει να εκτελεί πέναλτι. Θα δείτε το... πλάνο του professor από το Casa de Papel, στο οποίο ο Ντε Χέα έχει... ρόλο κλειδί για να δώσει την κούπα στη Βιγιαρεάλ.

De gea: Are u a penalty ? Girl:Why?? De gea: Beacause I want to miss you pic.twitter.com/Ar9T93yEvE — Boris (@boris00123) May 26, 2021

Watching David de Gea miss https://t.co/uUUAFgP6JR — D (@DLH_1888) May 26, 2021

De gea watching his missed penalty for the 6th time #OleOut pic.twitter.com/GbUS7g4kGO — (@boytwitwi) May 26, 2021

Fernandez Seeing De Gea Miss a common Penalty... Common penalty #OleOut pic.twitter.com/o0rggWKAy4 — Samuel Mbah (@mbahdeyy4u) May 26, 2021

Wife: I miss you so much De Gea: How bad? Wife: like your penalty pic.twitter.com/nT8XkfmD92 — Lion In The City (@inside_lion) May 26, 2021

De Gea miss is better with Titanic music #OleOut

pic.twitter.com/tNmgdAMIpW — #EndSARS (@ManLikeTunde) May 26, 2021

Can’t blame De Gea for the penalty miss, but he’s now failed to save his last 35 spot-kicks. He didn’t look like saving any either. With all the info keepers now have on penalties, that’s just not good enough for a keeper of his reputation — Mark Ogden (@MarkOgden_) May 26, 2021

Professor: Let all Man United players score including Fred and James. Rulli: But that will make them Europa League winners Professor: That’s where De Gea comes in.#EuropaLeagueFinal#OleOut pic.twitter.com/lLvQWUqPec — (@PeterInc_) May 26, 2021

