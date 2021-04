Πογκμπά: «Πρέπει να μάθω να κάνω τάκλιν... αλά αγγλικά»! (vid)

Ο Πογκμπά ναι μεν σκόραρε και συνείσφερε στο εντυπωσιακό 6-2 επί των «τζιαλορόσι» στον πρώτο ημιτελικό του Europa League στο «Ολντ Τράφορντ», όμως, στο πρώτο ημίχρονο έκανε πέναλτι με τα απλωμένα χέρια του εντός περιοχής σε τάκλιν που έκανε για να κόψει γύρισμα από δεξιά.

«Δεν ξέρω να κάνω τάκλιν, αυτό είναι το πρόβλημά μου! Πρέπει να μάθω να κάνω τάκλιν και να μάθω πως να βάζω τα χέρια μου. Πρέπει να γίνω περισσότερο... Άγγλος, αλλά γιατί να κάνω τάκλιν;» είπε ο Παγκόσμιος Κυπελλούχος του 2018!

"I just don't know how to tackle! Why should I tackle?"

