Η κληρωτίδα για τους «16» του Europa League έφερε την Γιουνάιτεντ αντιμέτωπη με την Μίλαν στις 11 Μαρτίου στην Αγγλία και στις 18 στο Μιλάνο, με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να επιστρέφει ως αντίπαλος, αλλά ως εξαιρετικός φίλος κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Πολ Πογκμπά θα έχει την ευκαιρία να τα ξαναπεί από κοντά με τον άλλοτε κολλητό του στο Μάντσεστερ, με τους δυο τους να έχουν χαρίσει σκηνές ... απείρου κάλλους, με γέλια και συνεχή πειράγματα!

Φυσικά, ο Ζλάταν δεν θα έχει ξεχάσει και την κλωτσιά του Ερίκ Μπαϊγί, ο οποίος καλά θα κάνει να προσέχει πολύ στ' αποδυτήρια μην τον κυνηγήσει ο Σουηδός!

Zlatan is coming back to get his revenge on Eric Bailly

(via ericbailly24/IG) pic.twitter.com/6sNNq6rLgP

— ESPN FC (@ESPNFC) February 26, 2021