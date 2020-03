UEFA: Κανονικά το Ολυμπιακός-Γουλβς, αναβολές σε Σεβίλλη, Μιλάνο

Παρά την αυξανόμενη αμφιβολία τα τελευταία 24ωρα για την κανονική διεξαγωγή του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Γουλβς, η UEFA πήρε επίσημη θέση στέλνοντας ουσιαστικά το μήνυμα ότι θα έχουμε κανονικά σέντρα, στο ούτως ή άλλως κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Καραϊσκάκης».

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε επίσημα αυτό που αναμενόταν τις τελευταίες ώρες, την αναβολή, δηλαδή των ιταλοισπανικών «μονομαχιών», λόγω περιορισμών στην μετακίνηση.

Ως εκ τούτου, η Ρόμα δεν θα ταξιδέψει στη Σεβίλλη, ούτε και η Χετάφε για το ματς με την Ίντερ στο «Μεάτσα», με την ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία να επικυρώνει την ματαίωση των αναμετρήσεων.

Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί στην περίπτωση του Ολυμπιακού, αφού δεν συνίσταται η ίδια ανάγκη λόγω των μετακινήσεων κι έτσι η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει οριστικά για την πρώτη ερυθρόλευκη «μάχη» κόντρα στους Λύκους (12/3, 22:00).



As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.

Sevilla – AS Roma

Internazionale – Getafe

— UEFA (@UEFA) March 11, 2020