Οι «τζιαλορόσι» με επίσημη τοποθέτησή τους στα social media έκαναν γνωστό πως πήραν την απόφαση να μην κάνουν το ταξίδι στην Ισπανία για το ματς με τους Σεβιγιάνους καθώς λόγω του κοροναϊού, η εταιρεία με την οποία θα «πετούσαν» δεν πηγαίνει προς την ιβηρική χώρα!

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές από την UEFA» ανέφερε η ανακοίνωση του ιταλικού κλαμπ, με την κατάσταση πλέον να ξεφεύγει λόγω του ιού που έχει εξαπλωθεί...

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA

— AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020