Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, το ΠΑΟ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας και το Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στις 11:00 για όλα τα νέα πριν την έναρξη της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, ενώ αμέσως μετά, στις 13:30 ακολουθούν οι Galacticos by Elabet με την ομάδα του Gazzetta να σχολιάζει όλα όσα είδαμε στο ματς της ΑΕΚ με τη Ρεάλ κι όσα περιμένουμε να δούμε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Στις 18:30 σειρά έχει το Gazzetta Magazino με live συνδέσεις, ενώ στις 22:00 μην χάσετε το Gazzetta Magazino Post Game με όλον τον σχολιασμό από τις εμφανίσεις ΠΑΟ και ΟΦΗ σε Conference και Europa League αντίστοιχα.

Οι Πράσινοι υποδέχονται την ΤΣΣΚΑ στις 22:00, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και το Magenta Sport 4, ενώ οι Ομιλίτες αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Χάποελ Μπερ Σεβά την ίδια ώρα, με τον αγώνα να παίζει στο Magenta Sport 5.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Μπάγερ Λεβερκούζεν φιλοξενεί τη Μαρσέιγ (22:00, Μagenta Sport 3) και η Μπενφικα του Βαγγέλη Παυλίδη τη Λεχ Πόζναν (22:00, Magenta Sport 7).

Στο μπάσκετ, ξεκινά η 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα (20:00, Nova Sports 4) να ξεχωρίζει.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας