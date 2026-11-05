Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΠΑΟ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας, οι Galacticos, το Gazz Floor και το Gazzetta Magazino
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στις 11:00 για όλα τα νέα πριν την έναρξη της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, ενώ αμέσως μετά, στις 13:30 ακολουθούν οι Galacticos by Elabet με την ομάδα του Gazzetta να σχολιάζει όλα όσα είδαμε στο ματς της ΑΕΚ με τη Ρεάλ κι όσα περιμένουμε να δούμε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Στις 18:30 σειρά έχει το Gazzetta Magazino με live συνδέσεις, ενώ στις 22:00 μην χάσετε το Gazzetta Magazino Post Game με όλον τον σχολιασμό από τις εμφανίσεις ΠΑΟ και ΟΦΗ σε Conference και Europa League αντίστοιχα.
Οι Πράσινοι υποδέχονται την ΤΣΣΚΑ στις 22:00, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και το Magenta Sport 4, ενώ οι Ομιλίτες αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Χάποελ Μπερ Σεβά την ίδια ώρα, με τον αγώνα να παίζει στο Magenta Sport 5.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Μπάγερ Λεβερκούζεν φιλοξενεί τη Μαρσέιγ (22:00, Μagenta Sport 3) και η Μπενφικα του Βαγγέλη Παυλίδη τη Λεχ Πόζναν (22:00, Magenta Sport 7).
Στο μπάσκετ, ξεκινά η 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα (20:00, Nova Sports 4) να ξεχωρίζει.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (11:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Interwetten (13:30, Gazzetta Youtube)
- Gazzetta Magazino (18:30, Gazzetta Youtube)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα (20:00, Nova Sports 4)
- Gazzetta Magazino Post Game (22:00, Gazzetta Youtube)
- Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (22:00, ΑΝΤ1, Magenta Sport 4, LIVE από το Gazzetta)
- Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ (22:00, Magenta Sport 5, LIVE από το Gazzetta)
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