Μεϊτέ: «Απόλαυση να παίζεις γι' αυτόν τον κόσμο»

Οι δηλώσεις του Μεϊτέ και του Οζντόεφ για τη νίκη στο ματς του ΠΑΟΚ με τη Μπέτις.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ και ο Μαγκομέντ Οζντόεφ μίλησαν για τη σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις με 2-0.

Μετά το ματς ο Γάλλος μέσος δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Ξέρουμε την ποιότητα τους, τι σημαίνει να παίζεις κόντρα σε μια ισπανική ομάδα. Όταν όμως είμαστε ενωμένοι, παίζουμε ο ένας για τον άλλον μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Έτσι ήρθε μια δίκαιη και άξια νίκη.

Εάν τους αφήναμε να πάρουν αυτοπεποίθηση θα το πληρώναμε. Έπρεπε να τους πιέσουμε, να παίξουμε επιθετικά. Αυτή ήταν η οδηγία που πήραμε. Εμείς από την πλευρά μας ήμασταν συμπαγείς στον αγωνιστικό χώρο και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη.

Προς το παρόν είμαστε χαρούμενοι που πήραμε τη νίκη και που θα ξεκουραστούμε τώρα. Είναι σε μια εβδομάδα το παιχνίδι οπότε μπορούμε να το σκεφτούμε. Χρειαζόμαστε και λίγο τη ξεκούραση.

Είναι απόλαυση να παίζεις γι’ αυτόν τον κόσμο. Μας στηρίζουν πάντα. Η νίκη είναι αφιερωμένη σε αυτούς».

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ συμπλήρωσε:

«Κάναμε τα πάντα καλά. Παίξαμε σαν ένα, τρέξαμε και παλέψαμε σαν μια μεγάλη ομάδα. Κάθε σεζόν μου στον ΠΑΟΚ, κάνουμε καλή πορεία. Αυτήν την χρονιά, ελπίζω να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και να προκριθούμε στον τελικό του κυπέλλου.

Θα έχουμε και τις κακές μας περιόδους μέσα στην σεζόν, είναι φυσιολογικό. Παίζουμε σε κάθε παιχνίδι για την νίκη. Χάσαμε κάποιους βαθμούς λόγω συγκέντρωσης αλλά πλέον έχουμε αλλάξει σαν ομάδα».