ΑΕΚ: «Καθόλου καπνογόνα και χρήση λέιζερ, είμαστε τιμωρημένοι με διετή αναστολή από την UEFA»

Η ΑΕΚ προειδοποίησε τους οπαδούς της για την συμπεριφορά τους στο σημερινό ματς με την Κραϊόβα και υπενθύμισε την ποινή που έχει δεχθεί με αναστολή.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε την Κραϊόβα στην 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League και η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ θέλησε να υπενθυμίσει στους φιλάθλους της πως πρέπει να προσέξουν την συμπεριφορά τους, αφού η ομάδα είναι τιμωρημένη με αναστολή.

Έκανε δε συγκεγκριμένα λόγο για την χρήση λέιζερ και καπνογόνων, επειδή στο προηγούμενα ματς με την Σάμροκ Ρόβερς υπήρξε πρόβλημα ακόμα και για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα γι' αυτά. Συνελήφθη μέχρι και άτομο με λέιζερ, το οποίο η ΕΛ.ΑΣ. οδηγήσε στον εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον του και διώκεται ποινικά.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι οι θύρες του γηπέδου μας για τον αποψινό (18/12, 22.00) αγώνα με την Κραϊόβα για το UEFA Conference League, θα ανοίξουν στις 19.00.



Εν όψει του αποψινού ματς, σας θυμίζουμε ότι είμαστε τιμωρημένοι με ποινή κλεισίματος των θυρών 19-21-23-25 με διετή αναστολή. Για να μην ενεργοποιηθεί η ποινή και για να μην αντιμετωπίσουμε κανένα κίνδυνο γενικότερα στην συνέχεια, πρέπει, όπως και στα δύο προηγούμενα ματς με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς, να μην έχουμε κανένα άναμμα καπνογόνων, βεγγαλικών, φωτοβολίδων ή στρόμπο. Καμία ρίψη κροτίδας.



Επίσης σε σύγκριση με τα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια είναι κρίσιμο και το τονίζουμε ιδιαίτερα, απόψε να μην υπάρξει η οποιαδήποτε χρήση συσκευής λέιζερ. Μετά το προηγούμενο παιχνίδι και τις σχετικές εκθέσεις των παρατηρητών της UEFA, υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα με αυτό και συνιστά πλέον ακόμη και λόγο διακοπής του αγώνα, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ομάδα μας. Ως εκ τούτου, για οποιαδήποτε σχετική παραβατική συμπεριφορά, θα υπάρχει εντοπισμός του παραβάτη μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας με κάμερες που θα είναι υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ, και άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Μην θέσετε τον εαυτό σας και την ομάδα σε κίνδυνο, για κάτι που δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει.



Σας χρειαζόμαστε όλους σε κάθε ματς στο πλευρό της ομάδας και πρέπει από κοινού να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί αυτό.



Στην περίμετρο έξω από το γήπεδό μας θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι και έλεγχοι στην είσοδο των θυρών. Μην έρθετε χωρίς εισιτήριο ή έχοντας μαζί σας κράνη μηχανής, σάκους ή σακίδια. Εντός γηπέδου δεν επιτρέπεται η κατάληψη διαδρόμων.



Ολοι μαζί στο πλευρό της ΑΕΚ και απόψε και σε όλες τις επόμενες μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές στο Σπίτι Μας!»