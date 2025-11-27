Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο κόντρα στην Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Δύο πολύτιμους βαθμούς άφησε στο ματς με την Μπραν ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε στο 1-1 με τους Νορβηγούς σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο γκολ αλλά και τις φάσεις όπου ξεχωρίζει το πέναλτι που έπιασε ο Παβλένκα.