Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ.

Ο Παναθηναϊκός αν και προηγήθηκε με 1-0 στο 18' με τον Σφιντέρσκι.

Ο Ριντ, όμως, ισοφάρισε στο 45'+3' κι αυτό πλήγωσε τους πράσινους. Ο Μούσα έκανε στο 55' το 2-1 και στο φινάλε ο Λάριν έγραψε το 3-1.

Δείτε τα highlights του αγώνα



