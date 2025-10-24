Φέγενορντ - Παναθηναϊκός 3-1: Τα highlights του αγώνα
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ.
Ο Παναθηναϊκός αν και προηγήθηκε με 1-0 στο 18' με τον Σφιντέρσκι.
Ο Ριντ, όμως, ισοφάρισε στο 45'+3' κι αυτό πλήγωσε τους πράσινους. Ο Μούσα έκανε στο 55' το 2-1 και στο φινάλε ο Λάριν έγραψε το 3-1.
Δείτε τα highlights του αγώνα
@Photo credits: INTIME
