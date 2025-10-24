Τι δείχνει το περσινό Europa League σχετικά με τους βαθμούς που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να περάσει στην επόμενη φάση.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Φέγενορντ στην Ολλανδία, αλλά ακόμα είναι στο κόλπο της πρόκρισης.

Οι δύο σερί ήττες από ολλανδικές ομάδες έφεραν πολύ πίσω το τριφύλλι, αλλά δεν έχει χαθεί τίποτα. Πόσους, όμως, βαθμούς χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση; Την απάντηση σε αυτό μας τη δίνει η περσινή σεζόν, που ήταν η πρώτη με League Phase στη διοργάνωση.

Πόσους βαθμούς θέλει ο Παναθηναϊκός

Θυμίζουμε ότι οι πρώτες 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των «16» του Europa League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play Offs.

Πέρυσι λοιπόν, ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρμπαχτσε πέρασαν ως οι τελευταίες με 10 βαθμούς, ενώ Μπράγκα και Έλφσμποργκ, που είχαν την ίδια συγκομιδή, έμειναν εκτός λόγω διαφοράς τερμάτων. Βλέπετε, ο «δικέφαλος» ήταν στο +2, οι Ολλανδοί στο -1 και οι Τούρκοι στο -2, ενώ Πορτογάλοι και Σουηδοί ήταν στο -3 και στο -5 αντίστοιχα.

Όσον αφορά την 8άδα τώρα, εκεί οι Ρέιντζερς, έχοντας 14 βαθμούς, τερμάτισαν 8οι, κερδίζοντας στη διαφορά τερμάτων την Μπόντο Γκλιμτ, την Άντερλεχτ και τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που είχαν την ίδια συγκομιδή.

Να εκμεταλλευτεί το ΟΑΚΑ

Αν κοιτάξει κανείς το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, θα αντιληφθεί πως μπορεί να τερματίσει στις θέσεις 9-24 που είναι και το πιο ρεαλιστικό, αρκεί να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα. Και δεν αναφερόμαστε στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με την ποιοτική και φορμαρισμένη Ρόμα, αλλά στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια.

Η Στουρμ Γκρατς και η Βικτόρια Πλζεν είναι ομάδες που οι «πράσινοι» θεωρητικά τις έχουν στο ΟΑΚΑ. Αν νικήσουν θα κάνουν τεράστιο βήμα για τη συμμετοχή στα Playoffs.

Tο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League