Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Ο Σφιντέρφσκι έπεσε πάνω στον γκολκίκπερ των Ολλανδών και στη συνέχεια ο Μούσα έκανε το 2-1
Στο 56ο λεπτό ο Μούσα άδειασε τον Κυριακόπουλο με ντρίμπλα και έκανε το 2-1 αμέσως μετά από φάση όπου ο Σφιντέρφσκι τσακωνόταν με τον αντίπαλο πορτιέρε.
Είναι η στιγμή που ο Σφιντέρφσκι πέφτει πάνω στον γκολκίπερ της Φέγενορντ και στη συνέχεια αρχίζει να τσακώνεται μαζί του. Στη συνέχεια της φάσης αυτής με τη λογομαχία των 2 παικτών, η μπάλα έφτασε στον Μούσα που άδειασε με ντρίμπλα του τον Κυριακόπουλο και μετά βρήκε δίχτυα με σουτ του και έτσι το 0-1 του Παναθηναϊκού έγινε 2-1 για τη Φέγενορντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.