Στο 56ο λεπτό ο Μούσα άδειασε τον Κυριακόπουλο με ντρίμπλα και έκανε το 2-1 αμέσως μετά από φάση όπου ο Σφιντέρφσκι τσακωνόταν με τον αντίπαλο πορτιέρε.

Είναι η στιγμή που ο Σφιντέρφσκι πέφτει πάνω στον γκολκίπερ της Φέγενορντ και στη συνέχεια αρχίζει να τσακώνεται μαζί του. Στη συνέχεια της φάσης αυτής με τη λογομαχία των 2 παικτών, η μπάλα έφτασε στον Μούσα που άδειασε με ντρίμπλα του τον Κυριακόπουλο και μετά βρήκε δίχτυα με σουτ του και έτσι το 0-1 του Παναθηναϊκού έγινε 2-1 για τη Φέγενορντ.