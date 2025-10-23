Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Αυτές είναι οι καιρικές συνθήκες στο Ρότερνταμ
Βρισκόμαστε λιγότερο από δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της League Stage του Europa League, που θα ξεκινήσει τελικά στις 22:00 ώρα Ελλάδος μετά την διπλή αλλαγή ώρας που επήλθε εξαιτίας του φαινομένου «Μπέντζαμιν».
Αυτή τη στιγμή στην ολλανδική πόλη ο καιρός είναι χειρότερος απ' ό,τι το πρωί, ωστόσο δεν υπάρχουν, προς στιγμήν, οι ακραίες συνθήκες που περίμεναν οι ολλανδικές αρχές. Υπάρχει μια συνεχή βροχόπτωση, η οποία δεν είναι έντονη.
Όσον αφορά τον αέρα, φυσάει, αλλά όχι ιδιαίτερα και μόνο σε κάποιες στιγμές γίνεται πιο έντονο το φαινόμενο δημιουργώντας στιγμιαία ένα μικρό στροβιλισμό.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🌧️ Ο καιρός στο Ρότερνταμ είναι κάπως έτσι πριν το Φέγενορντ-Παναθηναϊκός— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 23, 2025
Αποστολή στο Ρότερνταμ: @soteraras #pao #paofc pic.twitter.com/aCVSTKtFsW
