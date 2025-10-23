Το βίντεο του Gazzetta με τις καιρικές συνθήκες στο Ρότερνταμ λίγες ώρες πριν την έναρξη του Φέγενορντ-Παναθηναϊκός. Αποστολή στο Ρότερνταμ: Σωτήρης Μυκονίου

Βρισκόμαστε λιγότερο από δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της League Stage του Europa League, που θα ξεκινήσει τελικά στις 22:00 ώρα Ελλάδος μετά την διπλή αλλαγή ώρας που επήλθε εξαιτίας του φαινομένου «Μπέντζαμιν».

Αυτή τη στιγμή στην ολλανδική πόλη ο καιρός είναι χειρότερος απ' ό,τι το πρωί, ωστόσο δεν υπάρχουν, προς στιγμήν, οι ακραίες συνθήκες που περίμεναν οι ολλανδικές αρχές. Υπάρχει μια συνεχή βροχόπτωση, η οποία δεν είναι έντονη.

Όσον αφορά τον αέρα, φυσάει, αλλά όχι ιδιαίτερα και μόνο σε κάποιες στιγμές γίνεται πιο έντονο το φαινόμενο δημιουργώντας στιγμιαία ένα μικρό στροβιλισμό.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta: