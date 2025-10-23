Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε πριν λίγη ώρα ανακοίνωση με οδηγίες για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο πλευρό του για τον αγώνα του Europa League εναντίον της Λιλ στη Γαλλία.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει σήμερα μέχρι τη Γαλλία και τη Λιλ για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τον δικέφαλό του βορρά να αναμένεται να έχει στο πλευρό του περίπου 2500 φιλάθλους.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν το μεγάλο ματς ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα της μια ανακοίνωση με τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φίλοι της ομάδας που θα βρεθούν στο «Stade Pierre Mauroy»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 19:00, ώρα Γαλλίας.

Οι τοπικές αρχές προτείνουν στους φίλους του ΠΑΟΚ να αφήσουν τα οχήματά τους στο σε χώρους στάθμευσης στην πόλη και να μεταβούν στο γήπεδο με το μετρό από το Rihour Station στο 4 Cantons.

Από εκεί θα μεταβούν με τα πόδια στο γήπεδο (περίπου ένα χιλιόμετρο απόσταση), με συνοδεία αστυνομίας, μέσω του Parking C2. Στο Parking C2 μπορούν να σταθμεύσουν και τα λεωφορεία.

Υπενθυμίζουμε πως:

Απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με αντικείμενα όπως:

Βιντεοκάμερες, drones, εργαλεία, μαχαίρια, λέιζερ

Αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά σε συσκευασίες άνω των 500ml

Μεταλλικές ή μεγάλες ομπρέλες

Μεγάλοι σάκοι ή βαλίτσες (μέγιστο μέγεθος ίσο με φύλλο Α4)

Πυρσοί, καπνογόνα, φωτοβολίδες και κόρνες

Επιτρέπονται, κατόπιν προέγκρισης από τη γηπεδούχο ομάδα:

Πανό (με ενημέρωση για το σχέδιο, το μέγεθος και το υλικό)

Σημαίες με εύκαμπτο και κενό κοντάρι , χωρίς προσβλητικά ή πολιτικά μηνύματα

μεγάφωνο Κενό τύμπανο

Tifo, εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό πυραντοχής (σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές)

Για λόγους ασφαλείας, θα τοποθετηθεί δίχτυ προστασίας μπροστά από τη θύρα των φιλοξενούμενων.

Στις εγκαταστάσεις του γηπέδου θα διατίθενται ποτά μόνο σε επαναχρησιμοποιούμενα ή χάρτινα ποτήρια, στο πλαίσιο οικολογικής πολιτικής.

Οι συναλλαγές εντός του γηπέδου μπορούν να πραγματοποιηθούν με μετρητά ή κάρτα.

Οι καιρικές συνθήκες στην πόλη της Λιλ θα είναι ακραίες, οπότε εφιστούμε την προσοχή στους φιλάθλους μας. Η οροφή του Stade Pierre Mauroy θα είναι κλειστή μετά από υπόδειξη των αρχών.

Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, προστατεύουμε την ομάδα, για ένα μεγάλο κι όμορφο ευρωπαϊκό ταξίδι!