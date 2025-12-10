Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επιστρέφει στο Ράζγκραντ ως αντίπαλος, σε μια βραδιά με ιδιαίτερο συμβολισμό απέναντι στη Λουντογκόρετς που τον ανέδειξε και ξέρει καλά τις αρετές του.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς και ετοιμάζεται για το ταξίδι στο Ράζγκραντ, εκεί όπου οι προβολείς πέφτουν αναπόφευκτα πάνω σε ένα πρόσωπο: τον Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Βουλγαρίας επιστρέφει στο γήπεδο, όπου έζησε τα πιο παραγωγικά χρόνια της καριέρας του, αυτή τη φορά με τα «ασπρόμαυρα». Κι όπως είναι λογικό, όσα λέγονται στη Λουντογκόρετς πριν το ματς περνούν μέσα από το όνομά του.

Ο Ντεσπόντοφ δεν είναι ένας ακόμη πρώην παίκτης που γυρίζει στο σπίτι. Στην Κρέσνα όπου γεννήθηκε, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το παιδί που ξεκίνησε υπό το βλέμμα του θρύλου Χρίστο Στόιτσκοφ στις ακαδημίες της Λίτεξ θα έφτανε να γίνει τρεις φορές κορυφαίος Βούλγαρος ποδοσφαιριστής, ηγέτης της εθνικής ομάδας και σημείο αναφοράς σε κάθε σταθμό της καριέρας του. Από την εκρηκτική εμφάνιση κόντρα στη Λέφσκι το 2016, μέχρι την πολυσυζητημένη μεταγραφή στην ΤΣΣΚΑ και τον μεγάλο κύκλο τίτλων με τη Λουντογκόρετς, η διαδρομή του είναι κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του βουλγαρικού ποδοσφαίρου.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο Ράζγκραντ τον μνημονεύουν ακόμη. «Έχει κάνει πολλά θετικά πράγματα εδώ», υπενθύμισε ο Ντινίς Αλμέιδα, ο οποίος θα βρεθεί απέναντί του στο κέντρο της άμυνας. Ο αμυντικός της Λουντογκόρετς έδειξε σεβασμό, αλλά και πίστη στη δική του ομάδα: «Πιστεύω ότι όλοι μαζί, ως σύνολο, θα τα καταφέρουμε απέναντι στον Κίριλ και τον ΠΑΟΚ».

Η γνώση του Ντεσπόντοφ από το περιβάλλον της Λουντογκόρετς παρουσιάζεται στη Βουλγαρία ως ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο για την έκβαση της αναμέτρησης. Ο Αλμέιδα αναφέρθηκε και στη διαφορετική δυναμική των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσαρμογής σε υψηλότερο ρυθμό και απαιτήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Περ-Ματίας Χέγκμο. Ο Νορβηγός τεχνικός βλέπει το ματς ως ευκαιρία τριών πολύτιμων βαθμών: «Η motivation πρέπει να είναι στο υψηλότερο επίπεδο – αυτό είναι η κουλτούρα της Λουντογκόρετς». Τόνισε ότι περιμένει τον ΠΑΟΚ πλήρως προετοιμασμένο, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία φάσεων και την αξιοποίηση των χώρων: «Το σημαντικότερο αύριο θα είναι να χρησιμοποιήσουμε τα κενά με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε απέναντι στη Θέλτα».

Με το πρόγραμμα βαρύ και τον ρυθμό απαιτητικό, ο Χέγκμο στάθηκε και στη στήριξη που προσφέρει το επιτελείο του, μιλώντας με θερμά λόγια για τον νέο συνεργάτη του στο τμήμα φυσικής κατάστασης, ο οποίος έχει εργαστεί στο πλευρό του Γιούργκεν Κλοπ.

Στο μεταξύ, ο Ντεσπόντοφ ετοιμάζεται για μια βραδιά όπου τα συναισθήματα θα συνυπάρξουν με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, ειδικά χωρίς τον Γιακουμάκη, και ο ίδιος ξέρει όσο λίγοι τι σημαίνει να παίζεις στο «Huvepharma Arena». Δεν είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί απέναντι στη Λουντογκόρετς, αλλά η επιστροφή του ως παίκτης του ΠΑΟΚ έχει τον δικό της συμβολισμό.

Ο Ντεσπόντοφ γνωρίζει τη Λουντογκόρετς καλύτερα από κάθε άλλον στη σημερινή αποστολή. Με τη βουλγαρική ομάδα αγωνίστηκε 128 φορές, σημείωσε 39 γκολ και μοίρασε 55 ασίστ, κατακτώντας τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ. Παράλληλα, έζησε μια ιδιαίτερη σεζόν το 2023-24, καθώς αναδείχθηκε πρωταθλητής τόσο με τη Λουντογκόρετς –με 4 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ– όσο και με τον ΠΑΟΚ, καταγράφοντας 47 συμμετοχές, 13 γκολ και 13 ασίστ.

Στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει τη Λουντογκόρετς ως παίκτης της Λίτεξ Λόβετς και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας σε 18 αναμετρήσεις, σκοράροντας 3 φορές. Η τελευταία συνάντησή του με τους «αετούς» ήταν τον Δεκέμβριο του 2018, όταν φόρεσε τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ και βρήκε δίχτυα.