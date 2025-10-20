Ο ΠΑΟΚ θ' αντιμετωπίσει την Πέμπτη τη Λιλ, στην οποία αγωνίζεται ο τεράστιος επιθετικός Ολιβιέ Ζιρού. Ο Γάλλος φορ έχει πληγώσει στο παρελθόν τον Δικέφαλο.

Ο ΠΑΟΚ μετά τα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ εντός συνόρων, έχει μία εξαιρετικά δύσκολη αποστολή και στο Europa League.

Ο Δικέφαλος θα φιλοξενηθεί το βράδυ της Πέμπτης από τη Λιλ, που βρίσκεται στην έκτη θέση της Ligue 1 με 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Η γαλλική ομάδα έχει σημειώσει 16 γκολ έως τώρα κι έχει δεχθεί 10 γκολ. Στη League Phase έχει το απόλυτο, αφού στην πρεμιέρα νίκησε 2-1 εντός τη Μπραν και εκτός τη Ρόμα του Τσιμίκα με 1-0.

Το έργο του ΠΑΟΚ, λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο, αφού θα βρει μία ομάδα πιο δυνατή κι από τη Θέλτα. Στο ρόστερ της η Λιλ διαθέτει έναν παίκτη σύμβολο για το γαλλικό ποδόσφαιρο. Τον σπουδαίο βετεράνο επιθετικό Ολιβιέ Ζιρού. Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Ζιρού έκλεισε τα 39 του χρόνια.

Ένας παίκτης με 137 ματς και 57 γκολ στην εθνική Γαλλίας. Τρεις φορές πρώτος σκόρερ στην καριέρα του, δύο στο γαλλικό πρωτάθλημα και μία στο Europa League τη σεζόν 2018-19. Είχε 11 γκολ στην Ευρώπη εκείνη τη σεζόν και τα δύο ήταν κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Έχει πάρει βραβείο Πούσκας το 2017 για το καλύτερο γκολ της σεζόν, ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής το 2018 με τη Γαλλία, έχει κατακτήσει και Champions League με την Τσέλσι το 2021, εκτός από πρωταθλήματα, κύπελλα και σούπερ καπ με τις Τσέλσι, Άρσεναλ, Μονπελιέ, Μίλαν.

Ακόμα και στα 39 του, λοιπόν, είναι ένας σπουδαίος φορ. Μετά τη Μίλαν, το 2024 έφυγε για να παίξει στο MLS με το Λος Άντζελες. Σε 38 αγώνες μέτρησε 5 γκολ και 3 ασίστ κι αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Λιλ.

Τα γκολ κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Ζιρού παραμένει και στα 39 του απόλυτα σημαντικός για την ομάδα του. Στη Λιλ έχει 9 συμμετοχές, 3 γκολ και μία ασίστ έως τώρα.

Στο Europa League έχει ένα γκολ σε δύο ματς και 85 λεπτά και στο πρωτάθλημα δύο γκολ σε επτά αγώνες και συνολικό χρόνο έως τώρα 590 λεπτά.

Ο ίδιος απειλεί τον ΠΑΟΚ, στον οποίο έκανε ζημιά στο Λονδίνο το 2018. Η πρώτη του συνάντηση με τον Δικέφαλο ήταν στην Τούμπα στις 20/9/18 στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League. Ο μετέπειτα νταμπλούχος ΠΑΟΚ φιλοξένησε την Τσέλσι και ηττήθηκε 1-0 με γκολ του Γουίλιαν. Ο Ζιρού σ' εκείνο το ματς αντικατέστησε στο 80' τον διεθνή Ισπανό φορ Αλφάρο Μοράτα.

Στο Λονδίνο, όμως, οι μπλε με πρωταγωνιστή τον Ζιρού νίκησαν 4-0 τον ΠΑΟΚ. Στις 29/11/18 ο ΠΑΟΚ πήγε να παλέψει στην έδρα της Τσέλσι, όμως, ο Ζιρού μόλις στο 7' κέρδισε την αποβολή του Χατσερίντι.

Στο 27' ο Γάλλος με θαυμάσιο αριστερό πλασέ νίκησε τον Πασχαλάκη για το 1-0 σε ασίστ του Πέντρο και στο 37' ο ίδιος από κοντά εκτέλεσε τον Πασχαλάκη με το αριστερό, έπειτα από ασίστ του Φάμπρεγκας, για το 2-0. Στο 74' άφησε τη θέση του στον Μοράτα.

Ο πολύπειρος και ικανός επιθετικός έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του και τον Ολυμπιακό από ελληνικές ομάδες. Τη σεζόν 2012-13 για το Champions League είχε ασίστ στην εντός έδρας νίκη της Άρσεναλ με 3-1, ενώ την περίοδο 2015-16 για την ίδια διοργάνωση σημείωσε χατ τρικ για τους «κανονιέρηδες» στη νίκη τους στο Φάληρο με 3-0.

Αγωνίστηκε επίσης δύο φορές κόντρα στην Εθνική. Για τα προκριματικά του Euro έπαιξε αλλαγή στην εντός έδρας νίκη των Γάλλων με 1-0 στις 19/6/23, ενώ αγωνίστηκε 70' και είχε ασίστ στο 2-2 στην OPAP Arena.

