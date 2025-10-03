Ελλάδα 4.0: Η «αυτοκτονία», η «περήφανη ήττα» και οι τριάρες των Δικέφαλων

Mε απόλυτη αποτυχία ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό διήμερο για τις ελληνικές ομάδες σ' ένα σπάνιο απολογισμό τεσσάρων ηττών σε τέσσερα ματς και ο Γιάννης Σερέτης προσπαθεί να διαχωρίσει τον τρόπο και το ειδικό βάρος κάθε αποτυχίας των τεσσάρων «Ευρωπαίων»...

Ο Παναθηναϊκός «αυτοκτόνησε» στο ΟΑΚΑ απέναντι στους Go Ahead Eagles. Πάρα πολύ επώδυνη ήττα που φέρνει πάλι πίσω στα... προ 15θημέρου τους Πράσινους: ποιοι είμαστε, τι κάνουμε πού πάμε, ποιον προπονητή θα έχουμε κι όλα αυτά τα... γνωστά. Το ΟΑΚΑ ήταν τόσο υγρό και παναθηναϊκά ψυχρό που θύμισε έδρα της ολλανδικής ομάδας: οι οπαδοί της δεν σταμάτησαν να φωνάζουν και τελικά πανηγύρισαν μια ιστορική νίκη με 2-1 και... 6-33 στις τελικές προσπάθειες. Ομως στο ποδόσφαιρο μετρούν τα γκολ κι ο Παναθηναϊκός είχε έναν σέντερ φορ κι ένα δεκάρι, καθώς ο Ταμπόρδα εμφανώς δεν θεωρείται υπολογίσιμο μέλος της ομάδας ακόμα...

Τι πλήρωσε ο Παναθηναϊκός σήμερα εκτός από την αστοχία του;

Α) Την άστοχη επιλογή Βιτόρια να μην έχει τρίτο φορ στη λίστα.

Β) Τη δυστοκία του στο πρώτο ημίχρονο στο οποίο κυριάρχησε και έπαιξε κατά διαστήματα όμορφο ποδόσφαιρο.

Γ) Τις αλλαγές Σφιντέρσκι – Μπακασέτα στο 67'. Οταν βγήκαν, σαν να έσβησαν τα φώτα! Μία ευκαιρία για το 2-0 και... παράδοση στις ορέξεις των Ολλανδών που αποφάσισαν να ξεπαρκάρουν το πούλμαν και να παίξουν αυτό που ξέρουν καλά: τις γρήγορες κόντρα επιθέσεις με πολλούς παίκτες.

Δ) Το αλαλούμ με τις αλλαγές του Κόντη που δεν έβαλε ποτέ τον Σάντσες (έπρεπε να τον βάλει αντί του Μπακασέτα) και έπρεπε να αφήσει στο ματς ακόμα περισσότερο τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας ή τον Πολωνό για να έχει ένα σημείο αναφοράς η ομάδα του.

Ε) Τις καταγεγραμμένες αμυντικές αδυναμίες μιας ομάδας η οποία δέχεται γκολ σε κάθε ματς. Από τον Λεβαδειακό, από την Κηφισιά, από τον Παναιτωλικό, από τους Γιουνγκ Μπόις (μπορούσε άλλα ένα – δύο από τους Ελβετούς...), από τον Ολυμπιακό, από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς, από όλους.

Ηταν φιλότιμος. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιεστικός, πήρε σχεδόν όλες τις δεύτερες μπάλες. Δημιούργησε και έχασε τέσσερις σημαντικές ευκαιρίες, εκτός από το γκολ που πέτυχε. Τελείωσε το ματς με 33 τελικές φάσεις. Ομως για πολλοστή φορά ο Παναθηναϊκός πλήρωσε ακριβά την κόπωσή του και τα αμυντικά του προβλήματα (πάρτι ο 22χρονος Σμιτ με τον Τουμπά σε δύο «καρμπόν» φάσεις). Τώρα έγιναν όλα πολύ πιο δύσκολα για τους Πράσινους. Οχι μόνο στο Εuropa League (δυο σερί εκτός έδρας ματς με Φέγενορντ – Μάλμε), αλλά... γενικώς!

AEK με.. σπασμένη μέση και προβληματικά αμυντικά άκρα

Στη Σλοβενία η ΑΕΚ είχε τύχη (κυριολεκτικά) να προηγηθεί με αυτογκόλ μόλις στο 7', αλλά ήταν φανερό μετά το 20' και μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ότι δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, να ελέγξει το τέμπο του αγώνα όπως θέλει ο Νίκολιτς και να κρατήσει την Τσέλιε μακριά από την περιοχή της. Οι Σλοβένοι που έχουν μεγάλες φιλοδοξίες εφέτος στο Conference League μετά την περυσινή τους επιτυχία, όταν αποκλείστηκαν στις λεπτομέρειες από τη Φιορεντίνα στον προημιτελικό γύρο (έχουν «καθαρίσει» ήδη το πρωτάθλημα με μία ισοπαλία και εννιά νίκες στις πρώτες δέκα αγωνιστικές) έγιναν κυρίαρχοι, πίεσαν, έχασαν δύο ευκαιρίες, ισοφάρισαν πριν από τη λήξη του α' ημιχρόνου.

Στο β΄ μέρος η Τσέλιε «πάτησε» την Ενωση σε τρεξίματα, πίεση, ένταση, δύναμη, στα πάντα! Η μεσαία γραμμή και τα αμυντικά άκρα της Ενωσης υπέφεραν. Γρήγορα έγινε το ματς 2-1 από τα λάθη Ρότα - Στρακόσια, γρήγορα θα μπορούσε να γίνει και 3-1 το ματς, αλλά μετά την είσοδο των Κοϊτά - Μάνταλου άλλαξε το ματσάκι! Δυο ευκαιρίες με Κοϊτά - Κουτέσα, ακυρωθέν γκολ - οφσάιντ του Πιερό, το πάλεψε η Ενωση μετά το 67'. Μέχρι το 81', όταν τα τεράστια κενά στη μεσαία γραμμή και ο... Πινέδα έφεραν το χατ τρικ του Κοβάσεβιτς και την τελική ήττα. Προφανώς, τίποτα δεν τελείωσε για την Ενωση, αλλά η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και οι διαθέσιμοι πόντοι πλέον είναι μόνο 15...

Ενας ΠΑΟΚ χωρίς ενίσχυση σε μεσαία γραμμή και άμυνα

Παρόμοιο το σενάριο στη Γαλικία. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα ματς ισορροπημένο στο α' ημίχρονο, στο οποίο όχι μόνο τον κράτησε όρθιο ο Παβλένκα, αλλά βρήκε και γκολ χάρη στην οξυδέρκεια και το ταλέντο του Κωνσταντέλια. Δυστυχώς για τον Δικέφαλο, δεν πήγε με το 0-1 στα αποδυτήρια, δέχθηκε την ισοφάριση 40'' πριν από τη λήξη του α' μέρους. Και στο β΄μέρος τα τεράστια προβλήματά του στη μεσαία γραμμή και στο κέντρο της άμυνας (δεν αναβαθμίστηκε πουθενά, καθώς οι μεταγραφές δεν κάνουν τη διαφορά) έφεραν το 2-1 και το 3-1, ενώ το σκορ θα μπορούσε να είναι και ευρύτερο. Εχει δύσκολο πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ, όμως οι πιθανότητές του δεν έχουν εξανεμιστεί: το θέμα είναι τώρα η πολύ βαριά ατμόσφαιρα ενόψει Ολυμπιακού και όχι μόνο...

Ολυμπιακός: «περήφανες ήττες» δεν υπάρχουν και ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλά τη δουλειά

Μιας και αναφέραμε τον Ολυμπιακό, ο βαθμός δυσκολίας του αγώνα του στο Λονδίνο προφανώς ουδεμία σχέση έχει με... Go Ahead Eagles, Τσέλιε και (αυτή τη) Θέλτα. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μια χαρά εμφάνιση, έδειξαν πόσο σκληρό ευρωπαϊκό χαρακτήρα έχουν αποκτήσει, θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν το εφετινό φαβορί για την κατάκτηση της Premier League, μια ομάδα που πέρυσι έφτασε μια ανάσα από τον τελικό του Champions League. Προφανώς η δική του ήττα ουδεμία σχέση με την ταπεινωτική αποτυχία του Παναθηναϊκού και τις βροντώδεις τριάρες των δυο «Δικέφαλων» που κοιτάχτηκαν απόψε στον καθρέφτη τους.

«Περήφανες ήττες», όμως, δεν υπάρχουν. Υπάρχει ποδοσφαιρική και αθλητική αξιοπρέπεια την οποία κατέθεσε και με το παραπάνω στο Λονδίνο. Ευτυχώς για τους Ερυθρόλευκους, ο Μεντιλίμπαρ έχει την πείρα και τη μεταδοτικότητα ώστε να μην επιτρέψει να εισχωρήσουν στα αποδυτήρια τα υπερβολικά θετικά σχόλια για την εμφάνιση στο Emirates. Ευτυχώς, επίσης, για τον νταμπλούχο, παίζει με τον ΠΑΟΚ και την Μπαρτσελόνα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να αποπροσανατολιστεί.