Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Τα highlights της ήττας των «πρασίνων»
Ήττα πισωγύρισμα για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» μετά την εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League επί της Γιουνγκ Μπόις με 4-1, να γνωρίζουν την εντός έδρας ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς με 2-1.
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη αν και βρέθηκε μπροστά στο σκορ δεν τα κατάφερε στο τέλος και με τα δύο γκολ πόυ δέχθηκε έφυγε από το ΟΑΚΑ με σκυμμένο το κεφάλι. Παρακολουθήστε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της συγκεκριμένης αναμέτρησης στο βίντεο που ακολουθεί.
