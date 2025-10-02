Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ενημέρωση σχετικά με το πώς θα κινηθεί ο κόσμος που θα βρεθεί στο Βίγκο για την αναμέτρηση με τη Θέλτα στο Europa League.

Η Θέλτα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Βίγκο στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League (2/10, 22:00). Ο Δικέφαλος του Βορρά θα έχει στο πλευρό του μερίδα του κόσμου του, που ταξίδεψε στην Ισπανία προκειμένου να παρακολουθήσει το παιχνίδι.

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση, η ΠΑΕ ενημέρωσε τους φιλάθλους σχετικά με το πώς θα εισέλθουν στο Balaidos, μαζί με τις απαραίτητες πληροφοριές για την ασφάλειά τους.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Στις 2 Οκτωβρίου στο Βίγκο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για την Εθνική Ημέρα της Αστυνομίας, με πολυπληθή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και παρέλαση στο κέντρο της πόλης. Για τον λόγο αυτό συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και πλήρης συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρχών.

Ως σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους του Δικεφάλου έχει οριστεί το σημείο που θα βρείτε [εδώ]. Εκεί θα σταθμεύσουν τα οχήματα και από εκεί θα μεταβούν πεζοί στο γήπεδο. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 (τοπική ώρα).

Οι θύρες του Estadio Abanca Balaídos θα ανοίξουν στις 19:00 (τοπική ώρα) για τους φίλους του ΠΑΟΚ που διαθέτουν εισιτήρια για τη Θύρα 20, καθώς και για τους κατόχους εισιτηρίων πρώτης κατηγορίας (Θύρες 2 και 5). Η είσοδος θα ξεκινήσει στις 19:30.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι φίλοι του Δικεφάλου θα παραμείνουν για περίπου 20 λεπτά στην κερκίδα τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται έγκυρο εισιτήριο σε εκτυπωμένη μορφή Α4 ή σε ηλεκτρονική μορφή (μορφή αρχείου pdf από email αγοράς, όχι screenshot).

Πριν την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι ταυτοπροσωπίας και σωματικοί έλεγχοι. Συστήνεται η έγκαιρη προσέλευση ώστε να αποφευχθεί τυχόν συνωστισμός. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε φίλους που θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν αντικείμενα επικίνδυνα ή απαγορευμένα. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η μεταφορά φωτοβολίδων, βεγγαλικών, πυρσών, καπνογόνων, εκρηκτικών υλών, μαχαιριών και λοιπών αιχμηρών αντικειμένων.

Η τοπική αστυνομία έχει καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε παράβαση των κανονισμών θα επισύρει σοβαρές πειθαρχικές και ποινικές συνέπειες.

Παρακαλούνται όλοι οι φίλοι της ομάδας να συνδράμουν ώστε που μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό ή κοινωνικό γίγνεσθαι να αποφευχθεί.

Φίλαθλοι χωρίς εισιτήριο δεν θα πρέπει να προσεγγίσουν το γήπεδο.