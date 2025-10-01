Σάστρε: «Μεγάλη ποιότητα η Θέλτα, τον Ολυμπιακό θα τον δούμε αργότερα»

Ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ Γιόαν Σάστρε σκέφτεται μόνο τη νίκη κόντρα στη Θέλτα κι όχι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αποστολή στο Βίγκο: Σταύρος Σουντουλίδης.

Ο ΠΑΟΚ μετά από τέσσερα αρνητικά αποτελέσματα βρίσκεται στο Βίγκο να πάρει τη νίκη εναντίον της Θέλτα.

Μία νίκη που ασφαλώς θα βελτιώσει την ψυχολογία του και θα είναι σημαντική για την πρόκριση στο Europa League. Οπότε στην παρούσα φάση κανείς δεν μπορεί να σκέφτεται το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που ακολουθεί την ερχόμενη Κυριακή.

Αυτό επισήμανε και ο Γιόαν Σάστρε, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αυριανού αγώνα. Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ισπανός δεξιός μπακ:

Για το τι γνωρίζει για την Θέλτα και τα θετικά της στοιχεία: «Η Θέλτα είναι μια ομάδα που της αρέσει να παίζει πολύ με την μπάλα στα πόδια, δημιουργεί πολλές φάσεις ειδικά εδώ στο γήπεδο της. Μπορεί να μην έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα αλλά είναι μια ομάδα με πολύ ποιότητα και μπορεί να την βγάλει εύκολα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένας μεγάλος παίκτης ο Ιάγο Άσπας αλλά είναι ένα δυνατό σύνολο και δεν χρειάζεται να ξεχωρίζουμε κάποιον, αν και ο Ιάγο είναι ένα σύμβολο για την Θέλτα».

Για το αν έχει εξτρά κίνητρο που παίζει στην πατρίδα του: «Πάντα όταν γυρνάς στο σπίτι είναι καλά. Είμαι εδώ με τον ΠΑΟΚ όμως, ήρθαμε για να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο».

Για το πως λειτουργεί στους παίκτες το ότι μετά από ένα ευρωπαϊκό ματς υπάρχει ένα ντέρμπι στο πρωτάθλημα: «Είμαστε μια ομάδα που παίζουμε ανά τρεις μέρες για τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Για εμάς το πιο σημαντικό ματς είναι αυτό με την Θέλτα. Το να παίζουμε για το πρωτάθλημα ή για το Europa League ή το Κύπελλο είναι το ίδιο. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή είναι μακριά, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν είμαστε αφοσιωμένοι για τον αγώνα με την Θέλτα».