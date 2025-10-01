Λουτσέσκου: «Νομίζω ότι έχει έρθει η συντέλεια και ο ΠΑΟΚ είναι στη ζώνη του υποβιβασμού»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ επιχείρησε για μία ακόμα φορά να τονίσει ότι δεν χρειάζεται να έρχεται η καταστροφή. Η αναφορά του στην κριτική που ασκείται στην ομάδα και στην ποιότητα της Θέλτα. Αποστολή στο Βίγκο: Σταύρος Σουντουλίδης

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωρίζει πολύ καλά ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει τεράστια πίεση κι έντονη δυσαρέσκεια μετά τα αρνητικά αποτελέσματα με Λεβαδειακό, Παναιτωλικό, Μακάμπι και Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ρουμάνος προπονητής στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αυριανού αγώνα με τη Θέλτα στο Μπαλαϊδος (22.00) για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League θέλησε να στείλει ένα μήνυμα, προκειμένου όλοι να είναι πιο ψύχραιμοι, ενώ εξήρε την ποιότητα της ισπανικής ομάδας, έστω κι αν έχει νίκη έως τώρα στη σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου:

Για το γεγονός ότι και η Θέλτα ψάχνει αντίδραση, όπως και ο ΠΑΟΚ: «Δεν σκέφτομαι έτσι. Είναι ένα ακόμα ματς. Ο κόσμος αναλύει την κατάσταση. Εμείς αναλύουμε τον αντίπαλο, για σας είναι εύκολο να πείτε ότι είναι σε κρίση η Θέλτα. Αν δείτε τον τρόπο που παίζει η Θέλτα, ειδικά εντός έδρας, θέλει να παίξει επιθετικά, να έχει κατοχή, να κυριαρχήσει. Να ξεζουμίσει τον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε 110% συγκεντρωμένοι, έτοιμοι πνευματικά ν' αντιδρούμε άμεσα. Θα είναι δύσκολο ματς, αλλά και γι' αυτούς θα είναι δύσκολο».

Για τη διαχείριση του αγώνα, αφού ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Έχουμε ρόστερ και θα πρέπει όσοι έρχονται από τον πάγκο να βοηθούν, ν' αντικαταστήσουν αυτούς που είναι πιο κουρασμένοι. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε φρεσκάδα στα ματς. Με τη Θέλτα θα πρέπει να τρέξουμε πολύ. Το ίδιο ισχύει και για το ντέρμπι της Κυριακής».

Για την εικόνα με Παναιτωλικό και Αστέρα: «Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, απίστευτες, σ' αυτά τα ματς. Μπροστά στο τέρμα, σε καλή θέση. Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πολλά άσχημα για μας. Να σας πω γιατί; Δεν ξέρω γιατί; Γίνεται γιατί είναι να γίνει. Τα κάνεις όλα σωστά και δεν έχεις την τύχη να σκοράρεις. Κι άλλες φορές σκοράρεις, ενώ δεν παίζεις καλά. Έχουμε χάσει σημαντικούς βαθμούς στο πρωτάθλημα, όπως και με τη Μακάμπι.

Η ομάδα μας, πάντως, δημιουργεί ευκαιρίες, παλεύει μέχρι τέλους. Δεν τα παράτησε σε κανέναν αγώνα. Έχουμε απαιτήσεις και προσδοκίες. Στην Τρίπολη είχαμε πολλές ευκαιρίες να τελειώσουμε το ματς. Το πιο σημαντικό είναι ότι μείωσε ο αντίπαλος πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με ένα ανόητο γκολ. Βλέπω μία ομάδα που μάχεται».

Για το ότι η Θέλτα παίζει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο: «Δεν συμφωνώ ότι η Θέλτα επιβάλλεται στο πρώτο ή στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέζουν κυρίως στα εντός έδρας ματς. Εντός θέλει να έχει την κατοχή. Το καλύτερο σενάριο είναι όταν έχουμε τη μπάλα να την κρατάμε σωστά. Γιατί στην άμυνα πνευματικά δεν είναι τόσο καλά, όπως στην επίθεση. Θα παίξουν στην έδρα τους, πολλά γίνονται στη διάρκεια ενός αγώνα. Τη μεγαλύτερη περίοδο στα παιχνίδια της, πάντως, είχε την κατοχή. Μπορεί να σκοράρουμε πρώτοι και η Θέλτα να πιέζει γιατί δεν θα έχει τίποτα να χάσει. Πρέπει να μην της αφήσουμε τη μπάλα και να εκμεταλλευτούμε τα λάθη της. Η Θέλτα έχει καλή γνώση για το πως να κρατάει τη μπάλα».

Για το ότι έμπειροι παίκτες δεν έχουν αποδώσει ακόμα σύμφωνα με τις δυνατότητές τους: «Είναι περίπλοκο ν' απαντήσω σ' αυτό. Πολλά μπορεί να επηρεάσουν σε έναν αγώνα. Δεν είναι δίκαιο να σκέφτομαι τέσσερα ματς σε μία τόσο γεμάτη σεζόν. Μετά την πρώτη ήττα ήταν σαν να ήρθε το τέλος του κόσμου. Νιώθω ότι τώρα είμαστε στο τέλος της σεζόν και βρισκόμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού. Πρέπει να έχουμε σωστή στρατηγική, ηρεμία.Αυτή η κατάσταση δημιουργεί δύσκολη ατμόσφαιρα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ό,τι γίνεται εκτός. Πρέπει να προχωρήσουμε, να πιέσουμε τους εαυτούς μας, να ξεπεράσουμε την πίεση που έρχεται συνεχώς. Δεν κυλάνε τα πράγματα όταν φέρνουμε τη συντέλεια. Έτσι, θα χάσουμε τα πάντα. Χρειάζεται ηρεμία. Να ξεπεράσουμε τις τοξικές αντιδράσεις, γιατί αν το αφήσουμε να μπει μέσα μας δεν θα είναι καλά τα πράγματα για μας».

Για το αν η εμπειρία θα είναι κλειδί στο ματς, διότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο ψημένος στον πρωταθλητισμό: «Η Θέλτα έχει Ιγκλέσιας, Άσπας, Μάρκος Αλόνσο, Γιούτγκλα, ο γκολκίπερ ήταν στην Ίντερ, έχει πολλούς έμπειρους παίκτες. Εκπροσωπεί το ισπανικό πρωτάθλημα, κατά την άποψή μου είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Μπορεί να πει κάποιος το αγγλικό. Τα ματς και η ποιότητα εδώ δίνουν γνώσεις κι εμπειρία στους παίκτες. Είναι τόσο ανταγωνιστικά. Η Θέλτα δεν έχει νίκη και δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να μην νικάει στους αγώνες. Έχουμε κι εμείς πίεση και κανείς δεν είναι χαρούμενος όταν δεν νικάει. Κι εμείς κάναμε 60 φάσεις και δεν σκοράραμε σε κρίσιμα σημεία».