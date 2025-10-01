Τα ματς που μπορεί να σφραγίσουν το μέλλον του Κόντη στον Παναθηναϊκό

Τα δύο τελευταία παιχνίδια πριν την διακοπή και το τι μπορεί να σημαίνουν αυτά για την παραμονή του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Δύο εβδομάδες έχουν περάσει από την ημέρα που επισημοποιήθηκε η απόλυση του Ρουί Βιτόρια από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και οι «πράσινοι» ακόμη δεν έχουν επιλέξει τον άνθρωπο που θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Μετά τον Δημήτρη Κοροπούλη (προπονητή της Κ19), που βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας με την Athens Kallithea, το «τριφύλλι» προχώρησε στην πρόσληψη του Χρήστου Κόντη με την ιδιότητα του υπηρεσιακού προπονητή μέχρι να βρεθεί ο «εκλεκτός».

Οι μέρες έχουν περάσει κι εκείνος δεν έχει έρθει ακόμη. Στο μεταξύ ο Έλληνας τεχνικός μπορεί να μην μπόρεσε να κερδίσει τον Ολυμπιακό λόγω το γκολ του που δέχθηκε η ομάδα του στο τέλος του αγώνα, πέτυχε όμως μία εμφατική νίκη στην Ελβετία και μία σημαντική ανατροπή στο Αγρίνιο κι έχει αλλάξει τα δεδομένα.

Η κωλυσιεργία στην υπόθεση Ρεμπρόφ, η δουλειά του Κόντη και η ευκαιρία

Ο Παναθηναϊκός, μετά την μεγάλη προσπάθεια που έκανε να πείσει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο να έρθει στην Ελλάδα, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Αθανασίου στους «Galacticos», επικέντρωσε τις δυνάμεις του στην υπόθεση του Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Εξ' αρχής επρόκειτο για μία δύσκολη περίπτωση, όχι τόσο αναφορικά με την δική του επιθυμία, αφού εκείνος έχει ήδη συμφωνήσει με τους «πρασίνους», αλλά εξαιτίας της δέσμευσής του με την ουκρανική ομοσπονδία.

Αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στην υπόθεσή του, η οποία στην ουσία προσέφερε περισσότερο χρόνο στον Χρήστο Κόντη μεγαλώνοντας έτσι την ευκαιρία που του είχε παρουσιαστεί.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε ξεκαθαρίσει εξ' αρχής πως ήρθε ως υπηρεσιακός, αλλά θα έμενε στην ομάδα μονάχα ως πρώτος και γι' αυτό τον σκοπό ξεκίνησε να δουλεύει σοβαρά και μεθοδικά από την πρώτη μέρα.

Μπορεί να μην μπόρεσε να κάνει το τέλειο ξεκίνημα με μία νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, παρ' ότι έφτασε αρκετά κοντά, ωστόσο το εντυπωσιακό 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις στην Βέρνη και η νίκη με buzzer beater στο Αγρίνιο έφτιαξαν και με το παραπάνω το κλίμα.

Η ομάδα άρχισε να βγάζει μία εικόνα βελτίωσης ενώ ήδη από τα πρώτα ματς, ο Έλληνας τεχνικός παρουσίασε πράγματα από την φιλοσοφία του ανάλογα πάντα με τα δεδομένα του ματς (π.χ. στο Αγρίνιο υψηλή κατοχή και πρέσινγκ).

Έπειτα ήρθε αυτός ο... άνεμος αλλαγής που άρχισε να πνέει στα αποδυτήρια, με τους παίκτες να δείχνουν με τις δηλώσεις του πως είναι ικανοποιημένοι από την δουλειά (τακτική, φιλοσοφία και επικοινωνία) του Χρήστου Κόντη και να το εκφράζουν και δημόσια με τις δηλώσεις τους. Σίγουρα ρόλο σ' αυτό έπαιξε και το ευρύ ροτέισον που έκανε εκείνος τόσο για να ενεργοποιήσει όλους τους παίκτες όσο και για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κούρασης.

Όλα αυτά έχουν προσμετρηθεί θετικά υπέρ του Έλληνα κόουτς, ο οποίος έχει πλέον σημαντικές πιθανότητες να καταφέρει να παραμείνει στο «τιμόνι» της ομάδας, παίρνοντας στην ουσία μία ευκαιρία... καιρέρας για τον ίδιο.

Τα δύο εναπομείναντα παιχνίδια με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς εντός για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League και με τον Ατρόμητο εντός για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague θα παίξουν σημαντικό ρόλο.

Τα αποτελέσματα των αγώνων αυτών είναι μεγάλης σημασίας για κείνον, ωστόσο δεν θα αποτελέσουν το μοναδικό κριτήριο, αφού κρίσιμο είναι να συνεχίσει η ομάδα να παρουσιάζει την ίδια εικόνα εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο Χρήστος Κόντης κατάφερε να αναγκάσει με την δουλειά του τους ιθύνοντες της ομάδας να θεωρούν την μονιμοποίησή του ως μία από τις καλύτερες επιλογές που έχουν αυτή τη στιγμή, ασχέτως του τι θα συμβεί με τον Ρεμπρόφ.

Τώρα είναι στο χέρι του να παρουσιάσει και πάλι μία ομάδα με αξιόλογη εικόνα και σχέδιο στα δύο αυτά ματς και να πάρει το καλύτερο που μπορεί από κείνα, δηλαδή τους έξι βαθμούς σε Ευρώπη και Ελλάδα προκειμένου να ισχυροποιήσει κι άλλο την υποψηφιότητά του και να πάρει εν τέλει την ευκαιρία αυτή που τόσο ποθεί.