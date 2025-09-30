Γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές των ευρωπαϊκών αγώνων Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις των δυο ελληνικών συλλόγων στο Europa League την προσεχή Πέμπτη (2/10), με τον έναν να είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό.

Ακόμη μια ευρωπαϊκή Πέμπτη πλησιάζει, καθώς στις 2 Οκτωβρίου, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αγωνίζονται για την 2η «στροφή» της League Phase του Europa League. Αρχικά, οι «πράσινοι» υποδέχονται τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ (19:45), ενώ στη συνέχεια παίρνει τη σκυτάλη ο «Δικέφαλος του Βορρά», που έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή στην έδρα της Θέλτα (22:00).

Στο πλαίσιο αυτό, η UEFA όρισε τους διαιτητές των δυο αναμετρήσεων. Στο ματς του Παναθηναϊκού θα σφυρίξει ο Αυστριακός Σεμπάστιαν Γκισχάμερ, που δεν έχει βρεθεί ποτέ στο δρόμο του «τριφυλλιού».Βοηθοί του θα είναι οι Ρίντελ και Σράινερ, 4ος ρέφερι ο Άλτμαν, ενώ στο VAR θα είναι οι Σουτενγκρούμπερ και Χάρκαμ.

Όσον αφορά τον αγώνα του ΠΑΟΚ ο γνώριμος στην Ελλάδα, Ιγκόρ Πάγιατς από την Κροατία θα είναι ο «άρχων» του ματς. Ο συγκεκριμένος διαιτητής βρέθηκε στην Τούμπα την 9η Ιανουαρίου (2025) για το ντέρμπι Κυπέλλου με την ΑΕΚ, η οποία πέρασε στην παράταση μετά το 1-1. Επίσης, έχει βρεθεί στο Τζουργκάρντεν-Παναθηναϊκός 2-1 (Conference) τον περασμένο Νοέμβριο.

Βοηθοί του θα είναι οι Ζομπένιτσα και Μίχαλι, 4ος ο Λόβριτς και στο VAR θα είναι οι Ζέμπετς και Μάτιτς.