Γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές των ευρωπαϊκών αγώνων Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Ακόμη μια ευρωπαϊκή Πέμπτη πλησιάζει, καθώς στις 2 Οκτωβρίου, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αγωνίζονται για την 2η «στροφή» της League Phase του Europa League. Αρχικά, οι «πράσινοι» υποδέχονται τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ (19:45), ενώ στη συνέχεια παίρνει τη σκυτάλη ο «Δικέφαλος του Βορρά», που έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή στην έδρα της Θέλτα (22:00).
Στο πλαίσιο αυτό, η UEFA όρισε τους διαιτητές των δυο αναμετρήσεων. Στο ματς του Παναθηναϊκού θα σφυρίξει ο Αυστριακός Σεμπάστιαν Γκισχάμερ, που δεν έχει βρεθεί ποτέ στο δρόμο του «τριφυλλιού».Βοηθοί του θα είναι οι Ρίντελ και Σράινερ, 4ος ρέφερι ο Άλτμαν, ενώ στο VAR θα είναι οι Σουτενγκρούμπερ και Χάρκαμ.
Όσον αφορά τον αγώνα του ΠΑΟΚ ο γνώριμος στην Ελλάδα, Ιγκόρ Πάγιατς από την Κροατία θα είναι ο «άρχων» του ματς. Ο συγκεκριμένος διαιτητής βρέθηκε στην Τούμπα την 9η Ιανουαρίου (2025) για το ντέρμπι Κυπέλλου με την ΑΕΚ, η οποία πέρασε στην παράταση μετά το 1-1. Επίσης, έχει βρεθεί στο Τζουργκάρντεν-Παναθηναϊκός 2-1 (Conference) τον περασμένο Νοέμβριο.
Βοηθοί του θα είναι οι Ζομπένιτσα και Μίχαλι, 4ος ο Λόβριτς και στο VAR θα είναι οι Ζέμπετς και Μάτιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.