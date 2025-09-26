Μπακασέτας: «Πολλά συγχαρητήρια στον Κόντη, γίνεται πολύ καλή δουλειά» (vid)

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Τάσος Μπακασέτας μιλώντας μετά το θριαμβευτικό 4-1 των «πρασίνων» επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη έπλεξε το εγκώμιο του τεχνικού της ομάδας, Χρήστου Κόντη λέγοντας πως με το team του γίνεται πολύ καλή δουλειά.

Ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός στην πρεμιέρα του στην φετινή League Phase του Europa League, επικρατώντας με 4-1 της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο αρχηγός των «πρασίνων», Τάσος Μπακασέτας μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Είχαμε πλάνο και στρατηγική όπως και στο προηγούμενο ματς με τον Ολυμπιακό ασχέτως αν ισοφαριστήκαμε στο τέλος. Είμαστε μια ομάδα, είχαμε τρομερά διαστήματα και νομίζω ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά την κατάσταση και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή γιατί παρά τις λίγες μέρες μας έχει βοηθήσει σε πολλά επίπεδα, όμως οφείλουμε από αύριο να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι.΄

Για την αλλαγή με τον Κόντη στον πάγκο: «Με το νέο προπονητή γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και με την εμπειρία που έχω μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα.

Είναι ένα staff που τους αρέσει πολύ αυτό που κάνουν. Θέλουν να πετυχαίνουν και να βγάζουν από τον κάθε παίκτη τον καλύτερο εαυτό. Μπορεί να δείτε πόσο διαβασμένοι είμαστε και πιστεύω ότι ακόμα έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης με το νέο προπονητή παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει λίγες μέρες που δουλεύουμε μαζί».