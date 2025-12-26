Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, η Σεβίλλη επιθυμεί να διατηρήσει στις τάξεις της τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, αλλά το οικονομικό παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πήγε στην Σεβίλλη το περασμένο καλοκαίρι ως δανεικός από την Νιουκάστλ και πήρε άμεσα τα... γάντια του βασικού κάνοντας κάποιες αρκετά καλές εμφανίσεις με τον σύλλογο της Ανδαλουσίας.

Ο ίδιος ο Έλληνας κίπερ περνάει καλά στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, όπως παραδέχθηκε και πρόσφατα δημοσίως, όταν είπε πως ανακάλυψε ξανά το πνεύμα του τερματοφύλακα, μετά από ένα διάστημα που δεν έπαιζε ιδιαίτερα. Εκείνος έχει αγωνιστεί σε 14 παιχνίδια την φετινή σεζόν έχοντας δεχθεί 20 τέρματα.

Ο 31χρονος Έλληνας κίπερ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με την Νιουκάστλ, ωστόσο είναι δεδομένο πως δεν θα μείνει εκεί, με την Σεβίλλη να επιθυμεί πλέον ξεκάθαρα να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, όπως αναφέρει η «AS» στο ρεπορτάζ της, όμως το οικονομικό δεν παύει να είναι ένας σημαντικός «σκόπελος».

Οι Άγγλοι αναμένουν να δεθχούν προσφορές για κείνον και μία απ' αυτές είναι πιθανό να προέλθει από την ομάδα της Ανδαλουσίας. Το υψηλό του συμβόλαιο, το οποίο αυτή τη στιγμή η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα μοιράζεται με την Νιουκάστλ, είναι πιθανό να είναι πρόβλημα, αφού τα οικονομικά των Ισπανών δεν είναι στα καλύτερά τους.

Ταυτόχρονα και το ποσό που θα πρέπει να δοθεί στην ομάδα αποτελεί αντασταλτικό παράγοντα, αφού στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως οι «καρακάξες» θα ζητήσουν περισσότερα από τα 4 εκατ. ευρώ που ορίζει ως αξία του το Transfermarkt.

Σημειωτέον ο Νίκος Αθανασίου είχε αναφέρει στους «Galacticos» πως υπάρχει η διάθεση και η επιθυμία του Παναθηναϊκού να επιστρέψει ο Βλαχοδήμος στην ομαδα αναφερόμενος στο καλοκαίρι που έρχεται.