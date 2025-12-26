Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε διάψευση των δημοσιευμάτων από την Βραζιλία για τον Τετέ τονίζοντας πως δεν έχει καμία πρόταση και ότι ο παίκτης δεν παραχωρείται ως δανεικός.

Το πρωί της Παρασκευής (26/12) νέα δημοσιεύματα από την Βραζιλία ανέφεραν πως απομένουν μονάχα οι λεπτομέρειες για την παραχώρηση του Τετέ στην Γκρέμιο. Ο Παναθηναϊκός θέλησε να βάλει τέλος στον ορυμαγδό αυτών των δημοσιευμάτων προχωρώντας σε διάψευση.

Οι «πράσινοι» ξεκαθάρισαν πως δεν είναι αληθινά όσα γράφονται στα διάφορα ρεπορτάζ, διευκρινίζοντας πως δεν έχει φτάσει καμία πρόταση στα γραφεία τους, αλλά και ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Βραζιλιάνος εξτρέμ να παραχωρηθεί ως δανεικός, αφού πρόκειται για βασικό στέλεχος της ομάδας.

«Δεν υπάρχει καμια δόση αλήθειας στα δημοσιεύματα απο Βραζιλία περι δανεισμου του Τετέ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει απολύτως καμια πρόταση για τον Τετέ. Ο Τετέ ειναι βασικο στέλεχος της ομάδας και δεν παραχωρείται δανεικός» ανέφερε χαρακτηριστικά το «τριφύλλι».

Υπενθυμίζουμε πως πριν λίγες μέρες είχατε διαβάσει σε σχετικό ρεπορτάζ στο Gazzetta ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί δανεικός ο Τετέ και πως ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να δεχθεί μία πρόταση 7 εκατ. ευρώ και άνω για να μπει σε συζητήσεις να τον παραχωρήσει.