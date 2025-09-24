Ματσάρα χωρίς νικητή στη Σεβίλλη, με τις Μπέτις και Νότιγχαμ Φόρεστ να έρχονται ισόπαλες 2-2. Πρεμιέρα με νίκη στο Europa League για τη Ρόμα που πέρασε από την έδρα της Νις (1-2), με τον Κώστα Τσιμίκα να σημειώνει ασίστ!

Φοβερό ματς στη Σεβίλλη μεταξύ της Μπέτις και της Νότιγχαμ Φόρεστ, στην επιστροφή της τελευταίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 30 χρόνια! Οι Reds παρότι έφεραν τούμπα το ματς στο πρώτο μέρος με ανατροπή-εξπρές, δέχθηκαν την ισοφάριση στο φινάλε με το 2-2 να είναι το τελικό σκορ και τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Στην πρώτη φάση του ματς, η Μπέτις πήρε το προβάδισμα με τον Μπακαμπού που εκτέλεσε με δυνατό σουτ τον Σελς μετά την εξαιρετική μπαλιά του Άντονι (15'). Παρ' όλα αυτά, η Φόρεστ απάντησε άμεσα και στο 18' ισοφάρισε με τον Ίγκορ Ζεσούς. Ο Βραζιλιάνος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από το γύρισμα του Γκιμπς-Γουάιτ, σε μία φάση που ο Άγγλος βρέθηκε ανενόχλητος μέσα στην περιοχή της Μπέτις. Πέντε λεπτά, ο Ζεσούς σκόραρε και πάλι, αυτή τη φορά με κεφαλιά από το κόρνερ του Ντάγκλας Λουίζ. Μάλιστα, η ομάδα του Ποστέκογλου είχε και δοκάρι με τον Χάντσον-Οντόι (33') πριν από το ημίχρονο. Η Μπέτις πίεσε στο β' μέρος, η Φόρεστ αμύνθηκε, αλλά «λύγισε» στο 85' με τον Άντονι να της... χαλάει την ιστορική βραδιά!

Νις - Ρόμα 1-2

Μεγάλο «διπλό» της Ρόμα στη Νίκαια, με τους Τζαλορόσι να παίρνουν τους τρεις βαθμούς μετά το υπέρ τους 2-1 κόντρα στη Νις. Μετά από ένα «ήσυχο» πρώτο μέρος, η Ρόμα πήρε το προβάδισμα στο 52' με την κεφαλιά του Εντικά από το κόρνερ του Πελεγκρίνι στο πρώτο δοκάρι. Ο Κώστας Τσιμίκας έβγαλε την ασίστ στο δεύτερο γκολ της Ρόμα, η οποία έφυγε υπέροχα στην αντεπίθεση στο 55'. Ο Έλληνας μπακ έκανε μία υπέροχη σέντρα από τα αριστερά και ο Μαντσίνι με προβολή στην κίνηση σημείωσε το 2-0. Η Νις απλώς μείωσε με το πέναλτι του Μόφι στο 77'.

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Φενέρμπαχτσε 3-1

Με πρωταγωνιστή τον Μπέλιο, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ επικράτησε 3-1 της Φενέρμπαχτσε του Τεντέσκο και ξεκίνησε ιδανικά στο Europa League! Ο Κροάτης στο 21' άνοιξε το σκορ, προτού η τουρκική ομάδα φέρει το ματς στα στο 25' με τον Σιμάνσκι. Στο 51', η Ντινάμο πήρε εκ νέου προβάδισμα με τον Μπέλιο ξανά, ενώ το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Μπακράρ.

Μάλμε - Λουντογκόρετς 1-2

Σημαντικό «τρίποντο» στην έδρα της Μάλμε πέτυχε η Λουντογκόρετς (1-2)! Η βουλγαρική ομάδα προηγήθηκε με δύο γκολ πριν το ημίχρονο, με τους Στάνιτς στο 8' -από το σημείο του πέναλτι- και Μπίλε στο 23' να χρίζονται σκόρερ. Η Μάλμε κατάφερε απλά να μειώσει στο 78' με τον Γιόνσεν.

Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς 2-0

Με το δεξί ξεκίνησε στο Europa League η Μίντιλαντ που υπέταξε με 2-0 τη Στουρμ Γκρατς. Οι Δανοί προηγήθηκαν στο 7΄ με αυτογκόλ του Κρίστενσεν, διαχειρίστηκαν το υπόλοιπο του αγώνα και κατάφεραν να διασφαλίσουν μηδέν, κλειδώνοντας το τρίποντο στα τελευταία λεπτά. Στο 89΄συγκεκριμένα ο Ντιαό βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Μπράγκα - Φέγενορντ 1-0

Ιδανική αρχή και για τη Μπράγκα που λύγισε με 1-0 τη Φέγενορντ στην Πορτογαλία και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Μετά από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι έκαναν τη ζημιά με γκολ του Ναβάρο στο 79΄και κλείδωσαν το τρίποντο.

Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ 1-1

Γλίτωσε την ισοπαλία ο Ερυθρός Αστέρας που έμεινε όρθιος στη Σερβία απέναντι στη Σέλτικ με «σωτήρα» τον Αρναούτοβιτς (1-1). Οι Σκωτσέζοι είχαν πάρει το προβάδισμα με τον Ιεανάτσο στο 55΄, όμως δέκα λεπτά αργότερα ο έμπειρος φορ τρύπωσε στην καρδιά της άμυνας των φιλοξενούμενων κι έσπρωξε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-1.

Φράιμπουργκ - Βασιλεία 2-1

Με το δεξί μπήκε στο Europa League η Φράιμπουργκ, η οποία λύγισε με 2-1 τη Βασιλεία για μια ιδανική πρεμιέρα. Οι Γερμανοί προηγήθηκαν με δυο γκολ χάρη σε τέρματα των Οστερχάγκε (31΄) και Έγγεσταϊν (57΄), με τους Ελβετούς απλώς να μειώνουν στο τελικό 2-1 με σκόρερ τον Οτελέσε το 84΄.