Λουτσέσκου: «Σε κάποιες φάσεις χρειάζεται και τύχη, είμαστε σε μία περίοδο ατυχίας»

Ο Ρουμάνος τεχνικός στις τηλεοπτικές του δηλώσεις μίλησε για το σκέλος του σκοραρίσματος ως προς την ομάδα του ΠΑΟΚ μετά το 0-0 με τη Μακάμπι.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είπε στη COSMOTE TV μετά το ΠΑΟΚ - Μακάμπι (0-0): «Ήταν ένα περίπλοκο παιχνίδι και με μία επιθετική ομάδα με ποιότητα, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να φτιάξει φάσεις. Έγιναν κάποια λάθη από εμάς στο πρώτο ημίχρονο και οδήγησαν σε ευκαιρίες. Στο δεύτερο δεν επαναλήφθηκαν και δεν δώσαμε χώρο στον αντίπαλο.

Έπαιξαν καλή άμυνα, δεν ήταν εύκολο, αλλά είχαμε μεγάλες ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Σε κάποιες φάσεις χρειάζεται και η τύχη: είμαστε σε μία περίοδο ατυχίας. Πρέπει να κρατήσουμε την αυτοπεποίθηση με την οποία αγωνιστήκαμε και να μετουσιώσουμε τις φάσεις σε γκολ».