ΠΑΟΚ: Η αποστολή για το παιχνίδι με τη Μακάμπι
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Θεσσαλονίκη για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League (24/9, 19:45). Στην τελευταία προπόνηση που έγινε το απόγευμα της Τρίτης (23/9) στη Νέα Μεσημβρία παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.
Μοναδικός απόντας ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία, λόγω της θλάσης που υπέστη στο ματς με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ
Παβλένκα , Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Τάισον , Χατσίδης , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης
