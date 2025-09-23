Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League (24/9, 19:45).

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Θεσσαλονίκη για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League (24/9, 19:45). Στην τελευταία προπόνηση που έγινε το απόγευμα της Τρίτης (23/9) στη Νέα Μεσημβρία παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Μοναδικός απόντας ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία, λόγω της θλάσης που υπέστη στο ματς με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ

Παβλένκα , Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Τάισον , Χατσίδης , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης