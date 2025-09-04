Τα σενάρια που δεν αρέσουν

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τα ρόστερ των υποψήφιων πρωταθλητών έτσι όπως αυτά προέκυψαν μετά το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, τονίζοντας κυρίως τα «στοιχήματα» που όλοι έβαλαν και το τι μπορεί να είναι πρόβλημα.

Το μεταγραφικό παζάρι έχει όχι μια αλλά δυο ημερομηνίες λήξης. Η πρώτη είναι η μέρα που κάθε ομάδα που αγωνίζεται στην Ευρώπη καταθέτει την ευρωπαΐκή της λίστα. Η δεύτερη μέρα είναι η 12η Σεπτεμβρίου που το μεταγραφικό παράθυρο (που λένε και οι Εγγλέζοι) κλείνει. Από την στιγμή που οι λίστες κατατέθηκαν μπορούμε να δούμε και καλύτερα τα ρόστερ των ομάδων που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και να έχουμε και μία εικόνα, όχι του τι μπορεί να πάει καλά, αλλά του τι μπορεί να πάει άσχημα. Το καλοκαίρι λίγοι μιλάνε για δυσκολίες: ως γνωστόν έρχονται σε όλες τις ομάδες μόνο «παιχταράδες ολκής», που έγραφε και παλιά το Φως.

Πάμε να δούμε κυρίως τυχόν προβλήματα.

Ο μεγάλος συνωστισμός

Στον Ολυμπιακό το μεγάλο πρόβλημα μπορεί να προκύψει αν ο Πιρόλα και ο Ρέτσος έχουν τις απουσίες που είχαν την περσινή χρονιά. Θυμίζω ότι πέρυσι ο Ρέτσος έχασε εξαιτίας ενοχλήσεων 13 ματς στο πρωτάθλημα και ένα στο Europa League και ο Πιρόλα 11 στο πρωτάθλημα (όχι όλα από τραυματισμούς) και δυο στο Europa League. Φέτος Κάρμο, που πέρυσι αγωνίστηκε σε συνολικά 35 ματς, δεν υπάρχει και είναι μάλλον απίθανο ο νεαρός Μάντσα που αποκτήθηκε στη θέση του να παίξει σε τόσα πολλά. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα χρειαστεί περισσότερο τον Μπιανκόν και ίσως δούμε σε πολλά ματς βασικό και τον Καλογερόπουλο που έβγαλε την προετοιμασία.

Από εκεί κι έπειτα υπάρχουν κυρίως προβλήματα πολυτελείας. Ο Μεντιλίμπαρ έχει πέντε χαφ για δυο θέσεις (Εσε, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Μουζακίτη, Ντάνι Γκαρθία – και δεν βάζω και τον Λιατσικούρα που θα άξιζε ευκαιρίες). Εχει επίσης πέντε εξτρέμ (Ζέλσον, Στρεφέτσα, Πνευμονίδη, Καμπελά και φυσικά τον Ποντένσε), πράγμα που σημαίνει πως μάλλον ο Πνευμονίδης θα πάρει λιγότερες ευκαιρίες από όσες θα ήθελε να του δώσει ο προπονητής του. Δεν είναι πρόβλημα τα τρια φορ και η προσθήκη του Ταρεμί ήταν απαραίτητη και γιατί ο Ελ Καμπί θα φύγει κάποια στιγμή για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και γιατί πωλήθηκε και λείπει ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο συνωστισμός είναι μεγάλος, ο Βάσκος δεν πολυαγαπάει το rotation, αλλά θα πρέπει να το κάνει.

Η στήριξη στον Σάντσες

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ελπίζει στο Europa League να μην του χρειαστεί τέταρτος στόπερ για καιρό διότι υπάρχει διαθέσιμος μόνο ο Φικάι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου ο Γεντβάι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, η άμυνα είναι γεμάτη. Κυρίως όμως ο ΠΑΟ πρέπει να εύχεται να τον βοηθήσει πολύ σοβαρά στη διάρκεια όλης της σεζόν ο Ρενάτο Σάντσες καθώς οκτάρι με τα δικά του χαρακτηριστικά άλλο δεν υπάρχει μετά την φυγή του Μαξίμοβιτς που πέρυσι ήταν βασικότατος. Ο Τσέριν που έχει χαρακτηριστικά για να παίξει στην θέση δεν είναι δυνατόν να αγωνιστεί σε όλα τα ματς και το σχήμα με δυο κόφτες (Τσιριβέγια – Σιώπη) δεν μοιάζει πολύ λειτουργικό: ο Ισπανός βρισκόταν καλά με τον Μαξίμοβιτς.

Ο Ρουι Βιτόρια είχε πολύ νωρίς μιλήσει για την ανάγκη να έχει ο ΠΑΟ δυο ισάξιες ενδεκάδες: για να συμβεί αυτό πρέπει να δούμε να κάνει σπουδαίο πρωτάθλημα και τον Ταμπόρδα και πρέπει να προσαρμοστούν οι δυο κυνηγοί που ήρθαν την τελευταία στιγμή δηλαδή ο έμπειρος Ντέσερς και ο νεαρός Μίλος Πάντοβιτς. Ο ΠΑΟ έχει ανάγκη και λίγο να αδειάσει το ρόστερ του: υπάρχει ακόμα ο Μαξ, δεν υπάρχει πια λόγος να μείνει ο Γερεμέγιεφ και ίσως και ο Μαντσίνι. Κατά τα άλλα αναζητείται διαχείριση και νοοτροπία: παίκτες δεν λείπουν.

Θα χρειαστεί τα κόλπα του Νίκολιτς

Και η ΑΕΚ έχει μετρημένους αμυντικούς. Στα στόπερ υπάρχουν μόνο ο Βίντα, ο Ρέλβας και ο Μουκουντί και δεξιά για τα ματς του Conference League υπάρχει μόνο ο Ρότα. Το πράγμα περιπλέκεται αν σκεφτεί κανείς ότι η συνύπαρξη του Ρέλβας με τον Βίντα δεν μοιάζει και η πλέον απλή. Κατά τα άλλα ίσως χρειαζόταν ένα ακόμα φορ γιατί για τις αντοχές του Γιόβιτς κανείς δεν παίρνει όρκο και ο Πιερό έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεν ενδείκνυται για ματς που χρειάζονται αντεπιθέσεις – ίσως ο κόουτς Νίκολιτς να βλέπει ως φορ και τον Ζίνι που τον χρησιμοποίησε σε αυτή την θέση στο ματς με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο. Γενικά ο Σέρβος παίρνει ρίσκα και χρησιμοποιεί παίκτες σε θέσεις που αυτοί δεν είναι πολύ συνηθισμένοι να παίζουν: ο Γκατσίνοβιτς, ο Κοϊτά και ο Κουτέσα που χρησιμοποιήθηκε ήδη ως φορ το ξέρει καλά.

Πιο πολύ και από ανάγκες η ΑΕΚ έχει ανάγκη να λυθούν κάποια μυστήρια. Το ένα είναι πότε θα είναι έτοιμος ο Μάρκο Γρούγιτς που έρχεται από σεζόν απόλυτης απραξίας. Το δεύτερο τι θα γίνει τελικά με τον Μαρσιάλ: έχει το ακριβότερο συμβόλαιο στην Ενωση και δεν μπαίνει ούτε στις αποστολές. Το τρίτο τι θα γίνει με τον Γιόνσον: κόπηκε απλά από την ευρωπαϊκή λίστα ή γενικώς δεν υπολογίζεται; Το ίδιο ισχύει και για τον Οντουμπάτζο – ο Λιούμπισιτς είναι άλλη περίπτωση. Το καλό για τον Νίκολιτς είναι ότι επέστρεψε από τον τραυματισμό του ο Καλοσκάμης σε χρόνο ρεκόρ. Και μετά την διακοπή θα είναι έτοιμος να παίξει πίσω από το φορ.

Γεμάτος, ισορροπημένος αλλά με πίεση

Ο ΠΑΟΚ τέλος, μέχρι να έρθει ο Ζαφείρης, ελπίζει ότι ο νεοφερμένος Ιταλός Αλεσάντρο Μπιάνκο (ένας παίκτης που πρόπερσι στην Φιορεντίνα αγωνίστηκε ελάχιστα, αλλά πέρυσι στη Μόντσα πολύ) θα είναι σε θέση να δώσει ανάσες όποτε χρειαστεί στον Οζντόεφ και στον Μαντί Καμάρα που ξεκίνησε τη χρονιά με προβλήματα. Εδώ το μεγάλο ερωτηματικό είναι ποιος μπορεί να αντικαταστήσει επάξια τον Κωνσταντέλια όταν ο μικρός λείψει: δεν γίνεται να παίξει 60 παιγνίδια. Κατά τα άλλα ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά γεμάτος – τα ερωτηματικά συνοδεύουν παίκτες που γνωρίζουμε κι έχουν να κάνουν με τις αντοχές του Τάισον, με το αν μπορεί να βοηθήσει πιο πολύ ο Λόβρεν, με το πώς θα αξιοποιηθεί ο Γιακουμάκης κτλ.

Με τις προσθήκες των δυο Ιταλών (ο Βολιάκο δεν θα μου κάνει εντύπωση στην πορεία να βρεθεί βασικός) και τον επικείμενο ερχομό του Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ είναι γεμάτος και μάλλον ισορροπημένος. Δεν έχει πχ πέντε σέντερ φορ όπως πέρυσι – πράγμα που πιο πολύ δημιουργούσε προβλήματα παρά τα έλυνε. Χρειάζεται απλά να κάνουν βήματα μπροστά και να γίνουν ακόμα καλύτεροι (κυρίως σταθερότεροι) ο Μιχαηλίδης, ο Κωνσταντέλιας, ο Οζντόεφ, ο Σάστρε, που μου μοιάζει επιθετικά καλύτερος από τον Κένι. Φυσικά είναι απαραίτητο να δούμε τον προπέρσινο Μεϊτέ κι όχι τον περσινό – αλλά αυτά δεν είναι προβλήματα ρόστερ: αφορούν μαζί με άλλα πολλά τον Λουτσέσκου.

Κομμένοι, αλλά όχι και χαμένοι

Θα κάνουν κάτι άλλο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου οι τέσσερις ευρωπαίοι; Νομίζω ο ΠΑΟΚ θα ψάξει να σέντερ φόρ ακόμα γιατί έχει δυο. Και ας μην τον έχει στην Ευρώπη μέχρι τον Ιανουάριο. Αυτό που βασικά τον ΠΑΟΚ τον απασχολεί είναι το πως θα κερδίσει το πρωτάθλημα στη χρονιά των 100 του χρόνων. Και ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να απαντήσει και στον Αριστοτέλη Μυστακίδη τώρα που αυτός ανακοίνωσε ότι θέλει να αποκτήσει την ΚΑΕ. Ολο το καλοκαίρι αυτό συμβαίνει: ο ένας απαντά στον άλλο. Ο Ολυμπιακός ίσως πάρει κάποιο μικρό για την Β΄ομάδα, ο ΠΑΟ δεν ψάχνει ένα χαφ ακόμα όπως ίσως θα έπρεπε γιατί ο Βιτόρια θέλει να στηρίξει εμπράκτως τον Σάντσες και ο Νίκολιτς σε γενικές γραμμές είναι ευχαριστημένος. Βέβαια εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Για όλους.

Kαι κάτι τελευταίο. Μου αρέσει που πάντα, μετά την δημιουργία της ευρωπαϊκής λίστας, γράφονται πάντα κείμενα υπέρ του προπονητή, των δίκαιων επιλογών του, της δυσκολίας που αντιμετώπισε κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι απολογίες χωρίς κατηγορίες: είναι υποχρέωση του προπονητή να αποφασίζει – και για αυτό πληρώνεται. Στην πραγματικότητα, το αν ο προπονητής έκοψε σωστά όσους έκοψε, θα το μάθουμε πολύ αργότερα: αν οι «κομμένοι» από την Ευρώπη, κάνουν σπουδαία ματς στην Ελλάδα και βοηθήσουν την όποια ομάδα, ο προπονητής έχει κάνει καλή δουλειά, όχι γιατί τους έκοψε αλλά γιατί τους εξήγησε την επιλογή του. Αν οι κομμένοι δεν βοηθήσουν καθόλου, ο προπονητής τελικά δεν «έκοψε» τρεις ή τέσσερις ή δυο παίκτες, αλλά έχασε παίκτες. Κι αυτό για τα αποδυτήρια δεν είναι ποτέ καλό.