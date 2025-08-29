Όλη η διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League, θα μάθουν σήμερα το μεσημέρι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.

Το τριφύλλι έμεινε όρθιο στον Πόντο με το 0-0 στην έδρα της Σαμσούνσπορ και πήρε δίκαια την πρόκριση, ενώ ο Δικέφαλος ισοπέδωσε τη Ριέκα με 5-0 στην Τούμπα. Οι πράσινοι θα είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στο δεύτερο.

Η ώρα της κλήρωσης για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ είναι στις 14.00 στη Νιόν.

Η κλήρωση του Europa League

Πως θα γίνει η κλήρωση λοιπόν; Ξεκινώντας από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι θα τραβούν ένα μπαλάκι από το οποίο θα βγαίνει μία ομάδα.

Στη συνέχεια, θα πατιέται ένα κουμπί το οποίο θα θέτει σε λειτουργία το σύστημα που θα κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά. Θα βγάζει δηλαδή τους 8 αντιπάλους κάθε ομάδας, μεταξύ των οποίων θα είναι και οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ενώ θα καθορίζει ποια ματς θα δοθούν εντός και ποια εκτός έδρας. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Κυριακή.

Η διαδικασία αυτή, θα επαναληφθεί 36 φορές. Όσες δηλαδή είναι και οι ομάδες που μετέχουν στη League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέραμε, βρίσκεται στο Pot 2 και ο Παναθηναϊκός στο Pot 4. Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες από κάθε Pot του Europa League, κάτι που σημαίνει πως οι δύο ελληνικοί σύλλογοι ήδη μπορούν να στρέψουν το βλέμμα τους στους πιθανούς τους αντιπάλους. Υπενθυμίζουμε πως μεταξύ τους δεν μπορούν να κληρωθούν.

Δείτε το video της UEFA

Αναλυτικά τα Pots και οι πιθανοί αντίπαλοι για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Pot 1

Ρόμα

Πόρτο

Ρέιντζερς

Φέγενορντ

Λιλ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Ρεάλ Μπέτις

Ζάλτσμπουργκ

Άστον Βίλα

Pot 2

Φενέρμπαχτσε

Μπράγκα

Ερυθρός Αστέρας

Λιόν

ΠΑΟΚ

Βικτόρια Πλζεν

Φερεντσβάρος

Σέλτικ

Μακάμπι Τελ Αβίβ

Pot 3

Γιουνγκ Μπόις

Βασιλεία

Μίντιλαντ

Φράιμπουργκ

Λουντογκόρετς

Νότιγχαμ Φόρεστ

Στουρ Γκρατς

FCSB

Νις

Pot 4