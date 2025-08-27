Συντριβή, αποκλεισμός και η ΑΕΚ Λάρνακας στο Conference

Η ΑΕΚ Λάρνακας γνώρισε τη συντριβή εντός έδρας από την Μπραν με 4-0, αποκλείστηκε και θα συνεχίσει την πορεία της στη League Phase του Conference League.

Η Μπραν ήταν καλύτερη, διέλυσε την ΑΕΚ Λάρνακας με 4-0 στην Κύπρο και θα συνεχίσει την πορεία της στο Europa League (6-1 συνολικό σκορ). Αντίθετα, η ΑΕΚ θα βρεθεί στη League Phase του Conference. Σημείο – κλειδί ήταν η αποβολή του ανέτοιμου Ενρίκ Σάμποριτ στο 32'. Ο Κάστρο άνοιξε το σκορ στο 45+1 και ο Χάνσεν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ο Κνούντσεν πέτυχε το 3-0 και ο Σόλτβεντ στο 87' διαμόρφωσε το 4-0.