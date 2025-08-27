Η Ριέκα έχει αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, χωρίς όμως ένα από τα βασικά της γρανάζια, τον κεντρικό αμυντικό Ράντελιτς, ενώ ο Εντοκίτ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και υπολογίζεται κανονικά.

«Πονοκέφαλος» για τον Ράντομιρ Τζάλοβιτς που αντιμετωπίζει μία σημαντική απουσία αλλά και μία σημαντική επιστροφή ενόψει της αυριανής (28/8, 20:30) ρεβάνς της Ριέκα κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Στιέπαν Ράντελιτς, ο Βόσνιος κεντρικός αμυντικός, απουσιάζει από την αποστολή της Ριέκα και δεν έπαιξε ούτε στον πρόσφατο αγώνα κόντρα στη Βαραζντίν. Στον αντίποδα, ο Μερβίλ Εντοκίτ κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό στο γόνατο και είναι στα πλάνα του προπονητή ενόψει της ρεβάνς.

Αναλυτικά η αποστολή της Ριέκα για τη ρεβανς με τον ΠΑΟΚ:

Αλέξα Τοντόροβιτς, Σίλβιο Ιλίνκοβιτς, Ντούγιε Τσοπ, Νίκο Γιάνκοβιτς, Τιάγκο Ντάντας, Μλάντεν Ντέβετακ, Ντόμινικ Τάκι, Άμερ Γκόγιακ, Μπρούνο Μπογκόγεβιτς, Μπουτίντελ, Λόγκοβιτς, Μάρτιν Ζλόμισλιτς, Λούκα Μέναλο, Άντε Ματέι Γιούριτς, Άντε Όρετς, Γιούστας Λασίτσκας, Μερβίλ Εντοκίτ, Ανέλ Χούσιτς, Τόνι Φρουκ, Γκαμπριέλ Ρουκάβινα, Άντε Μαιοστόροβιτς, Βίτο Κόβατς, Ντέγιαν Πέτροβιτς, Νταμίρ Κράιλαχ