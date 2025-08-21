Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1: Τα highlights της σημαντικής για την Ένωση ισοπαλίας (vid)
Με τον Θωμά Στρακόσα να κάνει ίσως το καλύτερο παιχνίδι του με την φανέλα της ΑΕΚ και τον Ελίασον να πετυχαίνει ένα εξαιρετικό γκολ, η Ένωση έφυγε με το πολύτιμο 1-1 από Βέλγιο στο ματς με την Άντερλχετ και στην OPAP Arena θα παλέψει για την πρόκριση στην League Phase του Conference League.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης του Βελγίου με τους; «κιτρινόμαυρους« να έχουν κάνει το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζονται για την πρόκριση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.