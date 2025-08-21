Η ΑΕΚ παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να φύγει από το Βέλγιο με το πολύτιμο 1-1 κόντρα στην Άντερλεχτ και στην OPAP Arena θα παλέψει για την πρόκριση στην League Phase του Conference League. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Με τον Θωμά Στρακόσα να κάνει ίσως το καλύτερο παιχνίδι του με την φανέλα της ΑΕΚ και τον Ελίασον να πετυχαίνει ένα εξαιρετικό γκολ, η Ένωση έφυγε με το πολύτιμο 1-1 από Βέλγιο στο ματς με την Άντερλχετ και στην OPAP Arena θα παλέψει για την πρόκριση στην League Phase του Conference League.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης του Βελγίου με τους; «κιτρινόμαυρους« να έχουν κάνει το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζονται για την πρόκριση.