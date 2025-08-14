Ο «Δικέφαλος του Βορρά» φιλοξενείται απόψε (14/8, 20:00) από τη Βόλφσμπεργκερ και ο σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωσε με οδηγίες για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο.

Έτοιμος να κάνει το βήμα για τα Playoff του Europa League είναι ο ΠΑΟΚ, που φιλοξενείται απόψε (14/8, 20:00, Gazzetta, OPEN) από τη Βόλφσμπεργκερ για τον 3ο προκριματικό γύρο.

Μετά το 0-0 της Τούμπας όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει μαζί της την υποστήριξη του κόσμου της, που θα κάνει το ταξίδι στην Αυστρία και το Κλάγκενφουρτ, με τον σύλλογο να εκδίδει ανακοίνωση σχετικά με το τι πρέπει να προσέξουν οι εκδρομείς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το paokfc.gr συγκέντρωσε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θα ταξιδέψουν στο Κλάγκενφουρτ για τη ρεβάνς κόντρα στη Wolfsberger AC για τον 3ο προκριματικό του UEFA Europa League 2025-26.

Η πρόσβαση στο Wörthersee Stadion μπορεί να γίνει είτε με τα πόδια είτε με ιδιωτικά μέσα. Όσοι επιλέξουν να μετακινηθούν με αυτοκίνητα, θα πρέπει να σταθμεύσουν αποκλειστικά στο προκαθορισμένο σημείο που απεικονίζεται στο χάρτη παρακάτω. Για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης της κυκλοφορίας, δεν επιτρέπεται η στάθμευση πλησίον του γηπέδου πέραν του ορισμένου χώρου.

Ως σημείο συνάντησης για τους φίλους του ΠΑΟΚ έχει οριστεί η τοποθεσία εδώ. Η ώρα συγκέντρωσης είναι στις 16:30 (τοπική ώρα), ενώ οι θύρες του Wörthersee Stadion θα ανοίξουν στις 17:30 (τοπική ώρα).

Περιμετρικά του γηπέδου και πριν την είσοδο σε αυτό θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι εισιτηρίων, καθώς και σωματικοί έλεγχοι.

Οποιοσδήποτε φίλαθλος επιχειρήσει να εισέλθει στο γήπεδο υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, δεν θα του επιτραπεί η είσοδος.Εντός του σταδίου απαγορεύονται αυστηρά η ρίψη καπνογόνων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, κροτίδων, η χρήση συσκευών λέιζερ και τα αιχμηρά αντικείμενα.

Απαγορεύονται αυστηρά πανό με πολιτικό, θρησκευτικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.Οι ελληνικές σημαίες επιτρέπονται, εφόσον δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε μήνυμα ή σύμβολο που μπορεί να εκληφθεί ως πολιτικό ή προκλητικό από τις αρμόδιες αρχές.Φίλαθλοι χωρίς εισιτήριο δεν θα πρέπει να προσεγγίσουν το γήπεδο.