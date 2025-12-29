Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στη Νέα Μεσημβρία και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους ενόψει του πρώτου επίσημου αγώνα του 2026, απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στο γήπεδο μετά την επταήμερη άδεια των Χριστουγέννων και ξεκίνησε την προετοιμασία του για την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων το 2026, με πρώτο «σταθμό» τον αγώνα απέναντι στον Ατρόμητο (6/1) για τα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Το απόγευμα της Δευτέρας, στη Νέα Μεσημβρία, οι «ασπρόμαυροι» έπιασαν ξανά δουλειά, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, rondo, παιχνίδια κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και στο φινάλε τουρνουά τριών ομάδων, ώστε να μπουν σταδιακά ρυθμοί μετά τη διακοπή.

Στο ιατρικό δελτίο, πέντε ποδοσφαιριστές ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο: Γιακουμάκης, Πέλκας, Μιχαηλίδης, Σάστρε και Λόβρεν, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο ποιοι από αυτούς θα μπορέσουν να επιστρέψουν σύντομα σε κανονικούς ρυθμούς και να τεθούν στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει των επίσημων αγώνων. Ο Γίρι Παβλένκα, από την πλευρά του, συνέχισε με θεραπεία.

Η αυριανή (30/12) προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 και αναμένεται να δώσει πιο καθαρή εικόνα τόσο για την κατάσταση των τραυματιών όσο και για το πλάνο επιστροφής της ομάδας σε αγωνιστικούς ρυθμούς, με το Κύπελλο να αποτελεί την πρώτη μεγάλη υποχρέωση της νέας χρονιάς.