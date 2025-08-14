Πρόκριση μετά από ισοπαλία στην Τούμπα; Το απόλυτο «50-50» για τον ΠΑΟΚ
Η ιστορία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη έχει αποδείξει πως η ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα δεν είναι ούτε κατάρα ούτε ευλογία· είναι απλώς η αρχή ενός δεύτερου αγώνα που μπορεί να εξελιχθεί σε θρίαμβο ή σε δράμα.
Από ηρωικές προκρίσεις με εννιά παίκτες, μέχρι βραδιές που έμειναν με το «αν», ο Δικέφαλος έχει γράψει το δικό του κεφάλαιο σε αυτό το ιδιότυπο σενάριο. Η ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ τον καλεί ξανά στο ίδιο μονοπάτι.
Βλέπετε, τις δύο τελευταίες φορές, που ο ΠΑΟΚ διεκδίκησε ευρωπαϊκή πρόκριση μετά από ισοπαλία στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του, κατάφερε και τις δύο να εξασφαλίσει την πρόκριση.
Η πιο πρόσφατη ιστορία
- 2023 – Ιερουσαλήμ, η παράσταση των καθυστερήσεων
0-0 στην Τούμπα με χαμένο πέναλτι του Σβαμπ. Στη ρεβάνς, αποβολή Αουγκούστο στο 40’ και πέναλτι για τη Μπεϊτάρ, που απέκρουσε ο Κοτάρσκι. Από εκεί και πέρα, αυτογκόλ Γκότλιφ, κεραυνός Τόμας, νέο αυτογκόλ στο 90+2 και το κερασάκι του Κωνσταντέλια στο 90+6: τελικό 1-4 και μια από τις πιο τρελές ευρωπαϊκές νίκες του ΠΑΟΚ.
- 2021 – Ριέκα, το εισιτήριο για τα προημιτελικά
1-1 στην Τούμπα με ισοφάριση στο 90+ από αυτογκόλ του Γκάλεσιτς. Στην Κροατία, ο Ελ Καντουρί στο 11’ και ο Μουργκ στο 80’ υπέγραψαν το 0-2 που άνοιξε τον δρόμο για μια ευρωπαϊκή πορεία μέχρι τους «8» του Κόνφερενς Λιγκ.
- 2005 – Ντόνετσκ, η πρόκριση με εννιά παίκτες
1-1 στην Τούμπα απέναντι στη Μέταλουργκ. Στη ρεβάνς, ο Σαλπιγγίδης και ο Κωνσταντινίδης έδωσαν το 2-2 που χάρισε την πρόκριση, παρά τις αποβολές Καρυπίδη και Γιασεμάκη. Ο Φερνάντεζ κατέβασε ρολά και το όνομα «Ντόνετσκ» έμεινε συνώνυμο της ηρωικής αντοχής.
Οι πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ
- 2019 – Άμστερνταμ, το σόου του Πόουσον
2-2 στην Τούμπα με τον Άγιαξ, προβάδισμα στη ρεβάνς, χαμένο πέναλτι του Τάντιτς από τον Πασχαλάκη… και τρία πέναλτι υπέρ των Ολλανδών. Το 3-2 έστειλε τον ΠΑΟΚ σπίτι του.
- 2009 – Χέρενφεν, το στατικό 0-0
1-1 στην Τούμπα, 0-0 στην Ολλανδία, χωρίς Σορλέν και Κονσεϊσάο. Ο αποκλεισμός πλήγωσε μια ομάδα που ήθελε να αποδείξει περισσότερα.
Οι ιστορικές σελίδες του παρελθόντος
- 1991 – Μαλίν, το γκολ που σίγησε το Βέλγιο
1-1 στην Τούμπα, νίκη 0-1 στη ρεβάνς με τον Μπορμπόκη να σκοράρει στο 86’ και να γράφει μια από τις πιο σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές.
- 1983 – Μόναχο, το χαμένο όνειρο στα πέναλτι
Δύο 0-0 με την πανίσχυρη Μπάγερν του Ρουμενίγκε και του Λέρμπι, και αποκλεισμός στη ρώσικη ρουλέτα. Η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι (9-8), με τους Δαμανάκη και Μαλιούφα να μη βρίσκουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα και τον ΠΑΟΚ να γνωρίζει πικρό αποκλεισμό.
Αν κάτι διδάσκει η ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ μετά από ισοπαλία στην Τούμπα, είναι πως η ρεβάνς είναι ένας άλλος κόσμος. Στην Αυστρία, απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, ο Δικέφαλος δεν θα χρειαστεί μόνο τα πόδια και το μυαλό· θα χρειαστεί και την καρδιά που του χάρισε προκρίσεις σε γήπεδα εχθρικά, γεμάτα πίεση και παγίδες. Και η ιστορία δείχνει ότι, όταν η μπάλα καίει, ξέρει να βρίσκει τρόπο.
Αναλυτικά όλα τα ευρωπαϊκά ματς του ΠΑΟΚ μετά από ισοπαλία στην Τούμπα
1983-84 ΠΑΟΚ-Μπάγερν 0-0, Μπάγερν-ΠΑΟΚ 0-0 (9-8 πέναλτι), αποκλεισμός
1991-92 ΠΑΟΚ-Μαλίν 1-1, Μαλίν-ΠΑΟΚ 0-1, πρόκριση
2003-04 ΠΑΟΚ-Ντέμπρετσεν 1-1, Ντέμπρετσεν-ΠΑΟΚ 0-0, αποκλεισμός
2005-06 ΠΑΟΚ-Μέταλουργκ Ντόνετσκ 1-1, Μέταλουργκ Ντόνετσκ-ΠΑΟΚ 2-2, πρόκριση
2009-10 ΠΑΟΚ-Χέρενφεν 1-1, Χέρενφεν-ΠΑΟΚ 0-0, αποκλεισμός
2019-20 ΠΑΟΚ-Αγιαξ 2-2, Αγιαξ-ΠΑΟΚ 3-2, αποκλεισμός
2021-22 ΠΑΟΚ-Ριέκα 1-1, Ριέκα-ΠΑΟΚ 0-2, πρόκριση
2023-24 ΠΑΟΚ-Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-0, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ -ΠΑΟΚ 1-4, πρόκριση
