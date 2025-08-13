ΠΑΟΚ, LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου του Λουτσέσκου

ΠΑΟΚ, LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου του Λουτσέσκου

Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραθέτει συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Βόλσφμπεργκερ για τον 3ο προκριματικό του Europa League. Παρακολουθήσετε την συνέντευξη μέσω live streaming.

