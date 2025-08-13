Πρόκριση και Ζαφείρη και Γιακουμάκη και γήπεδο

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει και πάλι για το απίστευτο καλοκαίρι του ΠΑΟΚ που συνεχίζει καθημερινά να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, τώρα και μέσα από τις μεταγραφές.

Τι καλοκαίρι είναι αυτό; Πόσο ΠΑΟΚ; Δεν μπορείς ούτε να συλλάβεις όλα όσα γίνονται στο μέγεθος που επηρεάζουν τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του. Τι άραγε θα αφήσει όλη αυτή η χρονιά έτσι όπως ξεκινάει; Κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει…

Από την σοβαρή κρίση με τον Λουτσέσκου στο τεράστιο θέμα που άνοιξε με το γήπεδο και το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα και με κανένα και από το σοκ της υπόθεσης Κωνσταντέλια που τελικά πήρε νέο συμβόλαιο, μέχρι το όνειρο της μεταγραφής του Ζαφείρη. Κανονικά για φέτος το καλοκαίρι μόνο ο… τρελογιατρός θα έπρεπε να ακούγεται στην Τούμπα ή όπου αλλού έπαιζε ο Δικέφαλος. Για 90 λεπτά μόνο… τρελογιατρός!

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από όλα, η ομάδα και οι στόχοι της, οι αγώνες της και αυτές τις ημέρες -όσο και αν δεν φαίνεται τόσο πολύ- η αγωνία είναι μεγαλύτερη για τον τελικό του Κλάνγκενφουρτ κόντρα στη Βολφσμπερκγερ. Η Αυστριακή ομάδα στο πρώτο ματς ήταν καλύτερη και τώρα παίζει στο δικό της περιβάλλον, αν και πλάκα-πλάκα… καύσωνα θα συναντήσουμε κι εκεί!

Είναι βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί καλύτερος από το πρώτο ματς, αυτό όμως δεν εγγυάται πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ θα περάσει μόνο αν οι παίκτες του καταφέρουν μέσα στο γήπεδο να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία και κάθε στραβή που θα αντιμετωπίσουν. Το ποδόσφαιρο που παίζεται καλοκαίρι στα προκριματικά θέλει πολύ-πολύ περισσότερη πνευματική δύναμη, παρά αφοσίωση στην τακτική.

Ο Τάισον ίσως να μην τα καταφέρει και αυτό είναι πλήγμα σε ματς που μπορεί ο ΠΑΟΚ να είχε πιο πολλούς χώρους, μεσοεπιθετικά όμως ο Λουτσέσκου έχει αρκετές λύσεις.

Πάμε για τελικό και ελπίζουμε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει έναν ακόμη…

ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ

Κανείς μα κανείς δεν πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Ζαφείρη. Όνειρο ήταν και έτσι θα αντιμετωπίζεται μία μεταγραφή 12-15 εκατομμυρίων μέχρι να τον δούμε να υπογράφει. Μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ το πήγε πολύ καλά με όλη την προσέγγισή του και έχει φέρει την υπόθεση εκεί που πρέπει.

Ο ΠΑΟΚ είναι μαζί με τον παίκτη, έχουν προσδιορίσει το μέλλον τους και μαζί πιέζουν την Σλάβια να πει το «ναι». Ο Ζαφείρης άκουσε τους Τσέχους να του λένε ότι… «αν φέρεις 10 εκατομμύρια θα σε παραχωρήσουμε». Είδε από την άλλη ότι από τα 450 χιλιάρικα που παίρνει ετησίως, στον ΠΑΟΚ θα φθάσει στο 1,6 εκ. ευρώ! Βλέπει φυσικά πώς ο ΠΑΟΚ δίνει υπεραξίες σε παίκτες του, γνωρίζει και το περιβάλλον όπως του το περιγράφουν τόσοι πολλοί Έλληνες διεθνείς που αγωνίστηκαν και μεγάλωσαν μέσα στον ΠΑΟΚ. Το έχει πάρει απόφαση! Το πιο μεγάλο βήμα δηλαδή έγινε, αφού στο 90% των περιπτώσεων στο τέλος ενός μεταγραφικού σίριαλ γίνεται του παίκτη.

Από εδώ και πέρα παρακολουθούμε τη Σλάβια που ψάχνει αντικαταστάτη και φυσικά στο τέλος την τελική οικονομική διαπραγμάτευση που είναι και η πιο σημαντική. Ο ΠΑΟΚ είναι στα 10,5 συν 1,5 και αυτοί ζητάνε 12 συν μπόνους ενώ θα μπει και ποσοστό μεταπώλησης. Τόσο κοντά είναι το όνειρο να γίνει πραγματικότητα για έναν παίκτη που ταιριάζει 100% στην ομάδα του ΠΑΟΚ, για έναν παίκτη που οικονομικά είναι αυτό που λέμε… λεφτά στην τράπεζα!

* Φυσικά ήρθε και ο Γιακουμάκης, σε άλλη μία δύσκολη περίπτωση που έκλεισε με μεθοδικό τρόπο. Τώρα θα έχουμε την μεγάλη ανυπομονησία να δούμε πώς αυτός ο φορ με τα χαρακτηριστικά που έχει θα καταφέρει να υπηρετήσει το σχέδιο της ομάδας και του προπονητή.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣ

Μετά από λίγες μέρες και αναφορικά με τις θέσεις του ΑΣ ΠΑΟΚ:

Προσπάθησαν να εξηγήσουν την επιφυλακτικότητα που έχουν για τις οικονομικές δυνατότητες του Σαββίδη. Φυσικά και δεν έπεισαν με το παράδειγμα της ΑΕΚ! Αν η ΠΑΕ καταθέσει εγγυητική όπως δεσμεύεται για ένα κοστολογημένο έργο, δεν στέκει καμία σύγκριση με την περίπτωση της ΑΕΚ και καμία-μα καμία ανησυχία ότι αφού πέσει το γήπεδο μην τυχόν δε σηκωθεί το νέο.

Χωρίς κανέναν λόγο οι εκπρόσωποι του ΑΣ διαφήμισαν και υπερασπίστηκαν τον Τέλη Μυστακίδη σε διάφορα ζητήματα. Μια έντονη και ανεξήγητη προσπάθεια η οποία ξάφνιασε τους πάντες με τον τρόπο που έγινε.

Ο ΑΣ φαίνεται ότι έχει δίκιο για την ασφυκτική πίεση της ΠΑΕ να υπογράψουν το μνημόνιο εκείνο το βράδυ του συμβουλίου. Εκτέθηκαν όμως στο πολύ σοβαρό θέμα των εγγυήσεων που ΔΕΝ έθεσαν τότε στους παράγοντες της ΠΑΕ ως θέμα συζήτησης, κάτι που έκαναν για τα μέτρα του ΑΣ στη Νέα Τούμπα και για τον εκπρόσωπο του ΑΣ στην ΠΑΕ. Δεν γίνεται να έχεις τις εγγυήσεις πάνω από όλα και να μην το αναφέρεις στη συνάντηση που κάνεις με την… άλλη πλευρά, ενώ κανονικά θέτεις άλλα ζητήματα δευτερευούσης σημασίας.

Σε γενικές γραμμές οι εκπρόσωποι του ΑΣ δείχνουν να αργούν με τις εξελίξεις για τον Σαββίδη στον οποίο έδωσαν προτεραιότητα. Βγαίνει προς τα έξω η αίσθηση του πόσο βιάζονται να έρθει η 1η Ιανουαρίου όταν και θα τελειώσει η προθεσμία(!) που του έδωσαν. Το απίστευτο να υποστηρίζει η ΠΑΕ ότι δίνεται χρονοδιάγραμμα 12 μηνών για κατάθεση εγγυητικής από τότε που θα υπογράψουν, με τον ΑΣ να το αμφισβητεί επικαλούμενος άλλο έγγραφο (!) είναι κάτι… το οποίο σοκάρει! Δεν σοκάρει βέβαια ότι και μέλη του Συμβουλίου του ΑΣ, αρχίζουν από χθες να διαφοροποιούν τη θέση τους με το προεδρείο!

Τώρα πώς κι από που λένε στον ΑΣ … «δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα κάνει το γήπεδο» και πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει γήπεδο στον ΑΣ ο Μυστακίδης για να παίξει η ΠΑΕ του Σαββίδη, δεν έχω καταλάβει. Πάω στοίχημα τα πάντα, ότι ο Σαββίδης σε γήπεδο που θα κάνει ο Μυστακίδης δεν πρόκειται να παίξει. Φυσικά δεν πιστεύω ΠΟΤΕ ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει γήπεδο χωρίς τη συμμετοχή του Σαββίδη. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει γήπεδο από άλλον επιχειρηματία χωρίς τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ!