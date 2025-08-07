Η Ουτρέχτη έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Σερβέτ (1-3), με την τελευταία να έχει δύσκολο έργο πρόκρισης στα Play Offs του Europa League. Ο ηττημένος του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην αντίστοιχη φάση του Conference, εάν αποκλειστεί από τη Σαχτάρ.

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει μία μεγάλη νίκη στην Κρακοβία απέναντι στη Σαχτάρ (14/8) προκειμένου να προκριθεί στα Play Offs του Europa League, μετά το 0-0 στο ΟΑΚΑ. Εάν το Τριφύλλι δεν τα καταφέρει, τότε θα αναμετρηθεί με τον ηττημένο του ζευγαριού Σερβέτ-Ουτρέχτη για τα Play Offs του Conference League.

Οι δυο τους έπαιξαν για τον 3ο προκριματικό του Europa, με τους Ολλανδούς να πετυχαίνουν μία μεγάλη νίκη που τους φέρνει ένα βήμα μακριά από την επόμενη φάση. Παρότι η Σερβέτ άνοιξε το σκορ μόλις στο 12' με τον Γκιλεμενότ, η απάντηση τους Ουτρέχτης ήρθε στο β' μέρος. Το αυτογκόλ του Μπάρον στο 52' έφερε το ματς στα ίσα και τρία λεπτά ο Χόρμανς έβαλε μπροστά στο σκορ τους Ολλανδούς. Το τελικό 3-1 για την Ουτρέχτη σημείωσε ο Ζέχιελ στο 62'. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί σε μία βδομάδα στην Ολλανδία (14/8).