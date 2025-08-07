Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, έδωσε το παρών στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για το πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ.

Ο Γιάννης Αλαφούζος για ακόμα μια φορά βρέθηκε στο πλευρό του Παναθηναϊκού. Όπως στη ρεβάνς με τη Ρέιντζερς, έτσι και στο πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλλιού έδωσε το παρών στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Ρουί Βιτόρια.