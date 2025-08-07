Ένα μεγάλο μέρος της τύχης της φετινής σεζόν παίζουν σήμερα οι εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ πέρα από τα αγωνιστικά αποτελέσματα, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ «ρυθμίζουν» και τα δεδομένα στα ταμεία τους.

Μάχη σε τριπλό ταμπλό απόψε το βράδυ για τους εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου, διότι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναμένεται μέσω της παρουσίας τους να καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το ποιο θα είναι το ευρωπαϊκό τους μέλλον από εδώ και στο εξής.

Το «τριφύλλι» φιλοξενεί στις 21:00 στο ΟΑΚΑ τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου στις 20:30 θα αντιμετωπίσει στην Τούμπα τη Βόλφσμπεργκερ. Οι δύο ελληνικές ομάδες βρίσκονται στην ίδια φάση, δηλαδή στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League ενώ η ΑΕΚ, που θα δοκιμαστεί εκτός έδρας στις 19:00 κόντρα στον Άρη Λεμεσού, αλλά η «Ένωση» είναι σε πιο πιεστική κατάσταση, διότι είναι στον 3ο προκριματικό της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, στο Conference League και ως εκ τούτου τα λάθη απαγορεύονται.

Πέρα, όμως, από το αγωνιστικό σκέλος και το τι θα σημαίνει τελικά η αγωνιστική πορεία των τριών ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από σήμερα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και η κατάσταση των ταμείων των τριών εκπροσώπων του ποδοσφαίρου της χώρας μας, καθώς είναι τελείως διαφορετική μία πρόκριση στα playoffs του Europa League (για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ) σε σχέση με αυτά του Conference, ενώ εξυπακούεται ότι η ΑΕΚ δεν θέλει καν να σκέφτεται πρόωρο αποκλεισμό και ειδικότερα για δεύτερη σερί σεζόν, μετά το περσινό κάζο κόντρα στη Νόα.

Πάμε να δούμε τα δεδομένα...

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ σε κοινή πορεία

Πρώτο και βασικό στοιχείο: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή στο ίδιο σημείο, δηλαδή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, άρα ό,τι ισχύει για τον έναν, ισχύει και για τον άλλον.

Βάσει αυτών, εφόσον οι δύο τους ξεπεράσουν τα εμπόδια των Σαχτάρ και Βόλφσμπεργκερ, θα βρεθούν στα playoffs του Europa League και θα βρίσκονται ένα βήμα πριν από την πρόκρισή τους στη League Phase, ενώ εξασφαλίζουν τη League Phase του Europa Conference League και την ευρωπαϊκή τους επιβίωση μέχρι τον Δεκέμβριο.

Σε οικονομικούς όρους αυτό σημαίνει ότι η πρόκριση στη League Phase του Conference αντιστοιχεί σε 4,3 εκατ. ευρώ συν έσοδα άνω του ενός εκατ. ευρώ που έχει να κάνει με το Market Pool, που δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς. Επιπλέον, υπάρχουν τα χρηματικά έπαθλα βάσει της κατάταξης, που προφανώς δεν μπορεί να υπολογιστεί τώρα.

Η ΑΕΚ με την πλάτη στον τοίχο

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ παίζει σε κάθε προκριματικό γύρο την ύπαρξή της, αφού έχει αρχίσει την πορεία της από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, με τη διοργάνωση να μην αφήνει το παραμικρό περιθώριο λάθους, όπως αποδείχθηκε και πέρυσι κόντρα στη Νόα.

Προς το παρόν, η ΑΕΚ δεν έχει λάβει κάποια έσοδα, αλλά κατά κάποιο τρόπο εξασφαλίζει «μαξιλαράκια» σε κάθε πρόκριση. Για την ακρίβεια, η UEFA δίνει ποσά μόνο στις ομάδα που αποκλείονται, όπως για παράδειγμα ο Άρης, που έβαλε 350.000 στα ταμεία του, χωρίς να υπολογίζονται έσοδα από εισιτήρια και άλλες εμπορικές δραστηριότητες (τηλεοπτικά κλπ.).

Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Από τη στιγμή που ακόμα και με πρόκριση επί του Άρη Λεμεσού δεν εξασφαλίζει παρουσία σε ομίλους, απλά διατηρεί ζωντανή τη διεκδίκηση υψηλότερων μπόνους από την UEFA.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, όπως έπραξε στον 2ο προκριματικό, έτσι και στον 3ο, θα δώσει χρηματικό έπαθλο μόνο στους αποκλεισμένους, το οποίο θα φτάσει τις 550.000 ευρώ ενώ το αντίστοιχο ισχύει και για playoffs με τον αποκλεισμό να... πληρώνει 750.000 ευρώ.

Αν, όμως, η ΑΕΚ καταφέρει να μπει στη League Phase της διοργάνωσης, τότε θα λάβει πόσο άνω των 4,3 εκατ. ευρώ, όπως δηλαδή ισχύει με το προαναφερθέν σενάριο για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Τα χρηματικά έπαθλα για την πορεία στο Europa League

Στη League Phase του Europa League, η κάθε νίκη επιβραβεύεται με 450.000 ευρώ ενώ η ισοπαλία με 150.000 ευρώ. Επιπλέον μπόνους για τις θέσεις 1-8 υπολογίζεται στις 600.000 ευρώ και 9-24 στις 300.000 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, η συμμετοχή στα playoffs knockouts επιβραβεύεται με 300.000 ευρώ και στη φάση των «16» με 1,75 εκατ. ευρώ. Στα προημιτελικά, το μπόνους φτάνει στα 2,5 εκατ. ευρω, στα ημιτελικά 4,5 εκατ. ευρώ ενώ ο φιναλίστ ανταμείβεται με 7 εκατ. ευρώ, με τον νικητή να φτάνει το μπόνους του στα 13 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, το πιο σημαντικό σε οικονομικό επίπεδο είναι ότι η κατάκτηση του Europa, μεταφράζεται σε δεδομένη συμμετοχή στη League Phase του Champions League, άρα δεδομένα άλλα 15 έως 20 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματικά έπαθλα στο Conference League

Στη League Phase του Europa Conference League, το μπόνους για κάθε νίκη φτάνει στις 400.000 ευρώ και για την ισοπαλία στις 130.000 ευρώ. Η επιβράβευση για το 1-8 φτάνει στις 400.000 ευρώ για το 9-24 στις 200.000 ευρώ.

Έπειτα, η πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του θεσμού φτάνει στις 800.000 ευρώ, στα προημιτελικά στα 1,3 εκατ. ευρώ, στα ημιτελικά τα 2,5 εκατ. ευρώ, στον τελικό 4 εκατ. ευρώ και ο νικητής παίρνει έξτρα 3 εκατ. ευρώ, άρα φτάνει στα 7 εκατ. ευρώ.